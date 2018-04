Robovision analyseert beelden dankzij deep learning

"Ja, mensen kunnen ook naar beelden kijken", zegt CEO Jonathan Berte, "maar als een beeld veel gegevens bevat, dan ontgaat ons veel informatie. Heel snel al besefte ik dat deep learning de oplossing is. We slaagden erin een product te ontwikkelen dat dat in de praktijk kan brengen."

"We voeden het met voorbeelden, zodat het zelf leert wat het moet herkennen, en krijgen zo een systeem dat bijvoorbeeld kwaliteitscontroles kan uitvoeren. Dat installeren we voor een jaarlijke licensing fee bij een klant. We analyseren of het bedrijf klaar is voor de introductie van AI, configureren het Robovision AI-platform en begeleiden dat tot een minimaal werkbaar product dat we integreren in hun operationele flow."

Vijf jaar geleden gestart, is Robovision ondertussen actief in drie markten: landbouw, waar het plantgoed controleert, manufacturing - de controle van de productie - en security & media, waar gezichtsherkenning primeert. Grote bedrijven als Volkswagen Audi, Pepsico of ASM Pacific schakelden de start-up al in, net als de Nederlandse overheid, de Nederlandse politie en de Nederlandse Spoorwegen.

In de niche van het plantgoed is het bedrijf zelfs marktleider geworden, zo vertelt Berte trots. En dat wil wat zeggen, "want plantgoed hoort bij de moeilijkste beeldvorming die er is".

"Er zijn zo veel types fruit en bloemen, elk zonder echte standaardvorm of maat dat je het niet gewoon geprogrammeerd krijgt. Door diepe neurale netwerken te gebruiken leren we een robot om willekeurige nieuwe planten als dusdanig te herkennen. Meer dan een paar voorbeelden op een band leggen en door ons AI-portaal jagen moet je niet doen om een model te creëren."

"Zo hebben we het graag", zegt de CEO. "We zoeken bewust de meest uitdagende markten op, want zo kunnen we ook sneller nieuwe markten veroveren. Op dat laatste zet Robovision nu ook in. "We zijn op dit moment de medische markt aan het verkennen, en hebben al testen lopen in processing-industrie."

Robovision was zo'n ei van Colombus dat niet meer nodig had dan wat eigen startkapitaal. "30.000 euro", zegt Berte, "en vanaf dan hebben we alles zelf kunnen financieren met de winst die we maakten. Dit jaar verwachten we zelfs een omzet van 1.7 miljoen euro te draaien. Het loopt zo goed dat we niet actief naar klanten op zoek moeten, maar ze vanzelf naar ons komen. We zijn momenteel al met 21 medewerkers, en bijna elke maand moeten we er twee bijkomende aanwerven."