Seaters vult lege zitjes

Het begon met een schandaal. Als verantwoordelijke voor de Belgische ticketing en de VIP van de Olympische Spelen van Londen in 2012 zat Jean-Sébastien Gosuin op de eerste rij van wat hij het "Empty Seats Schandaal" noemt. En hij vat het samen in een paar cijfers: 8,5 miljoen beschikbare tickets. 20 miljoen aanvragen daarvoor. En tóch in totaal op al die wedstrijden 900.000 lege zitjes. Dat kan niet, en dat mag niet. "

En dus richtte hij Seaters op, een bedrijf dat daar iets aan moet verhelpen. "Het grote probleem is dat sponsors tickets krijgen, maar die vaak niet ingevuld krijgen. Of de fans dagen alsnog niet op. En wat gebeurt er dan? De sponsor begint ze snelsnel aan personeel of familie uit te delen. Weinig professioneel, want het werkt niet. Meer dan een verspilling van tijd en assets is het niet. Door de filosofie om te gooien, en eerst bij mensen te checken of ze willen gaan, gooien we dat model overhoop."

Om dat te verhelpen werkt Seaters met een online platform waarop geïnteresseerden per evenement vooraf kunnen kandideren voor één van de vrijgekomen zitjes. Wanneer dan blijkt dat er een plek is, wordt die gecontacteerd. "Op die manier bereik je mensen die echt willen gaan", zegt de ceo. "We laten hen rsvp'en zodat we weten dat ze echt willen komen, en anders gaan we naar de volgende in de rij."

En dat werkt. Nogmaals cijfers. "Normaal blijven in Europa zo'n 20 à 25 procent van de sponsorzitjes leeg bij een evenement, wij hebben de laatste jaren honderden evenementen - van wedstrijden van Anderlecht tot tennismatchen - begeleid waarvoor BNP Paribas en KPN ticketjes te geef hadden, en konden dat terugbrengen tot nauwelijks 1 procent."

Zo'n succes kon nog uitgebreid, en ondertussen werkt Seaters ook op evenementen die niet uitverkocht zijn. "Soms merk je immers dat er ook méér interesse is dan de sponsor zitjes heeft, en dan kan die de kandidaten er op wijzen dat er nog tickets te krijg zijn. Dat werkte bijvoorbeeld heel goed voor de Davis Cupmatchen. Traditioneel is daar niet zoveel vraag naar, zeker niet de eerste dag van de wedstrijd, maar op die manier konden we het aantal toeschouwers toch vergroten. Dat is niet alleen goed voor de organisator, die zo meer revenue krijgt, maar ook voor de sponsor die zijn naam verder verspreid ziet."

Het platform van Seaters werkt volgens een SaaS-model, met gepersonaliseerde pagina's. "Op seaters.com/KPN kom je meteen terecht bij hun loyalty-programma, maar het kan ook als API werden geïmplementeerd in externe sites. De klant of de organisator betaalt per evenement, en er is ook een distributiekost van 4 euro per ticket. Wie die betaalt kan men kiezen. Soms wordt die ook aan de eindgebruiker doorgerekend, en dat werkt: doordat ze die kleine kost moesten neertellen, zijn ze meer geëngageerd om af te komen."

Het succes van Seaters is niet onopgemerkt gebleven. "Het idee was fenomenaal", stelt Gosuin droog. "En dus zijn we agressief op zoek gegaan naar kapitaal. Het hielp natuurlijk dat alle drie de oprichters veertigers waren met een hoop ervaring, maar we vonden snel gehoor bij een aantal wereldwijde investeerders, waarvan Chris Burggraeve (ex-AB Inbev) en Michel Akkermans (Clear2Pay), die ook lid van de raad van bestuur zijn, het grootste deel inlegden. Zo konden we meteen de angel fase overslaan en een seed round van 5 miljoen euro afronden. Dat bedrag hebben we enkele maanden geleden aangevuld met een Series A van nog eens 3 miljoen bij dezelfde investeerders."

Nu de eerste klanten, BNP Paribas en KPN, de doeltreffendheid van Seaters hebben aangetoond, schakelt de start-up een tandje bij. "Vanaf nu draait alles om sales", klinkt het. "We hebben een sales team uitgebouwd, en ook een marketingafdeling. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in het executieve, met operatoren voor onze in-house helpdesk. Dat we ons meteen in New York hebben gevestigd is niet toevallig: de grootste sportmarkt is in de VS te vinden, en zo wereldwijd hebben we al van in het prille begin willen kijken."

Seaters

Maatschappelijke zetel: Diegem/New York

Aantal vennoten: 3

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Neen

Website: www.seaters.com