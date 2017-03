Small Teaser en Unifly zijn start-up en scale-up van het jaar

Startups.be reikte donderdag voor het tweede jaar op rij awards uit aan start-ups die het voorbije jaar een opvallend parcours hebben gereden tijdens Tech Startup Day. Een gespecialiseerde jury bestaande uit Omar Mohout (Sirris), Béatrice De Mahieu (Virtuology Academy), Simon Alexandre (The Faktory), Wim De Preter (De Tijd) en Frank Maene (Volta Ventures) stelde een shortlist samen in vier categorieën, en het was de community die de uiteindelijke winnaar bepaalde. 2.335 mensen brachten hun stem uit, en zorgden zo voor enkele opvallende resultaten.

Want de start-upwereld mag dan dominant mannelijk zijn, met winnaar Small Teaser is het wel een vrouwelijke ceo die met de begeerde award voor 'Start-up van het jaar' gaat lopen. Medeoprichter Ruth Janssens kreeg de prijs voor haar online publishing platform waarop gemeenschappen hun eigen e-magazines kunnen ontwikkelen. Small Teaser (29 procent van de stemmen) haalde het van Pridiktiv (22 procent), Howaboutsales (22 procent), Jack (19 procent) en Kensu (8 procent).

Unifly werd dan weer gelauwerd met de award voor beste scale-up, nadat dit bedrijfje eind 2016 vijf miljoen euro ophaalde voor de internationalisering van zijn technologie om drones veilig in het luchtruim te integreren. De strijd om de scale-up award was trouwens erg spannend, want kon Unifly 26 procent van de stemmers overstuigen, dan volgde Aproplan met 25 procent van de stemmen op de voet. In deze categorie kregen Theoplayer, Silverfin, Guardsquare nog respectievelijk 18 procent, 15 procent en 15 procent van de stemmen achter zich.

Disruptive innovation

In een wereld die constant in verandering is - tot grote consternatie van heel wat klassieke bedrijven - krijgt natuurlijk ook de award voor 'Disruptive Innovation Of The Year' heel wat aandacht. Daar was het de Luikse robot-adviseur Birdee (Gambit) die in de prijzen viel voor zijn innovatieve benadering van investeren, waarbij kleine spaarders zinvol digitaal kunnen beleggen. Birdee kreeg liefst 34 procent van de stemmen achter zich, en gaf zo Sentiance (18 procent), Ipee (18 procent), Xenomatix (15 procent) en Eyeco Eyeco (15 procent) het nakijken.

Tot slot kreeg CitizenLab de award voor beste studentenstartup. De jonge academici hebben met hun bedrijf een platform ontwikkeld waarop burgers mee vorm kunnen geven aan hun stad, en mee inspraak in het beleid krijgen. CitizenLab kon 34 procent van de stemmers overtuigen, en liet zo AcademicLabs (22 procent), Amanote (17 procent), ZetaPulse (17 procent) en Eightant (10 procent) achter zich.

Spannend

"We zijn heel blij met de winnaars die gekozen werden door de Belgische startup community", geeft Frederik Tibau van Startups.be een woordje uitleg. "Small Teaser is één van de strafste start-ups die Limburg al heeft voortgebracht, met een ceo waarover je nog veel gaat horen. Unifly gooit wereldwijd hoge ogen met zijn drone-platform, en robot-adviseur Birdee is bijzonder disruptief, omdat beleggers eigenhandig aan de slag kunnen gaan zonder tussenkomst van een bank of een vermogensbeheerder. Citizenlab tenslotte, werd in Barcelona al eens verkozen tot één van de beste startups in de wereld in het smart city domein. Het is ook leuk om te zien dat de scores soms erg dicht bij elkaar lagen. Met andere woorden was het een erg spannende editie dit jaar."

Onder de prijzen die de laureaten wonnen onder andere een EYnovation package ter waarde van 2.500 euro, een expert hosting package van twee jaar bij provider Combell, mentoring sesssies rond zaken doen in de UK, een zitje van zes maanden bij Belcham in New York (dankzij de Pulse Foundation), flex desks bij Co.station, verschillende coaching sessies met de juryleden én een sessie op het Data News MatchIT jobevent.