Smovin neemt uw vastgoedzorgen over

"Contracten, opvolging ervan, eventuele opzegtermijnen in de gaten houden, betalingen controleren, indexeringen,... Het is een bijna eindeloze lijst administratieve taken die bij het verhuren komt kijken", somt Smovin-oprichter Michael Philippart de Foy op. "En dan zie je dat de eigenaars in twee groepen te verdelen vallen: zij die hun taken ernstig nemen en nauwgezet bijhouden, en zij die het dan maar wat laten liggen. Voor beiden kan Smovin een oplossing bieden."

Smovins oplossing bestaat natuurlijk uit een online platform, eentje waarop een eigenaar zich kan registreren en waar al zijn documenten verzameld worden. "Wij verwittigen hem dan als een eventuele opzegdatum in zicht komt, zorgen ervoor dat contracten worden getekend, betalingen opgevolgd enzovoort. Dat zijn meestal standaarddocumenten- en procedures, waardoor we alles kunnen automatiseren. We rekenen daarvoor tien euro per appartement of huis per maand, waarbij we een eerste woning gratis registreren. Mensen die slechts één eigendom verhuren kunnen dus kosteloos van Smovin gebruik maken."

Smovin werd begin 2016 opgericht en strikte zijn eerste gebruikers in september. "De komende weken willen we gaan inzetten op pers- en andere aandacht om nu ernstig klanten te gaan werven. Qua marketing is het niet eenvoudig, aangezien je niet echt gegevens kunt vinden over wie een huis verhuurt en wie niet, dus zullen we waarschijnlijk breed inzetten op google- en facebookadvertenties."

Smovin werd quasi-gebootstrapt door Philippart en zijn partner - "we staken er vooral tijd in en minimale middelen" - tot een business angel er een groot bedrag in investeerde. Hoeveel en wie mag de stichter niet onthullen, "maar daarmee hebben we de eerste marketing en klantenwerving kunnen bekostigen. Het is de bedoeling om in 2017 een nieuwe kapitaalronde te houden, waarbij we waarschijnlijk op een groter bedrag mikken. We denken op dit moment aan zo'n 500.000 euro, die ons in staat moet stellen om te groeien."

Vanzelfsprekend moet die groei in eerste plaats tussen de Ardennen, de kust en de Kempen gebeuren, maar de founder sluit een groei naar de Europese markt op middellange termijn niet uit. "Al wordt dat niet eenvoudig. Elk land heeft zijn eigen regels en gebruiken op de verhuurmarkt, dus dat vraagt telkens een fase van aanpassing."

Smovin

Maatschappelijke zetel: Brussel

Aantal vennoten: 2

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Een nieuwe kapitaalronde is gepland voor 2017, waarschijnlijk zo'n 500.000 euro nodig.

Website: www.smovin.be