Start-up wil het parkeerprobleem in Brussel aanpakken met een signalisatiebord en een app

Minutenlang rondrijden op zoek naar die ene parkeerplek die vrijkomt, maar tegelijkertijd alle vrije plaatsen aan garages voorbij rijden. Velen hebben het wel al eens meegemaakt.

In Brussel zijn er 60.000 parkeergarages en de plaats ervóór wil Pasha op een legale manier benutten.

Het opzet is simpel. De eigenaar van de garage downloadt de app, voegt zijn adres en bankgegevens in en krijgt nadien een digitaal signalisatiebord. Dat bord bestaat uit digitaal scherm en is verbonden met het internet of things. De eigenaar voert vervolgens de uren in waarop de plaats voor zijn parkeergarage vrij is en zo kan de huurder via de applicatie deze parkeerruimte tegen betaling reserveren en verschijnt zijn nummerplaat. De prijs van de parkeerplaats is afhankelijk van de zone waarin de garage zich bevindt en van het tijdstip.

Volgens Pasha is het veranderende nummerplaatbord een legale manier om verschillende auto's te laten parkeren, want in het verkeersreglement luidt artikel 25 lid 3 als volgt: "Het is verboden een voertuig te parkeren: voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht."