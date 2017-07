Survey Anyplace maakt enquêtes fun

Vragenlijsten beantwoorden, kan dat fun zijn? Jawel, zegt Stefan Debois, founder van Survey Anyplace. Met zijn partner Mark Penson bedacht hij een online softwareplatform waarop elke klant zijn eigen vragenlijst kan opstellen, en gebruik kan maken van extraatjes om de bevraagde ook aan te moedigen die in te vullen. "Dat kan breed gaan", zegt hij. "Zo kun je weetjes toevoegen, en zorgen dat de ondervraagde iets leert, of je kiest voor gamification. Zo kun je bij ons een digitale scratchcard toevoegen, die de tester na enkele vragen kan openkrabben om te zien wat hij gewonnen heeft. Dat hoeft niet eens veel te zijn, een kleine korting kan al werken als aanmoediging. Zo voelt je enquête voor hem of haar niet aan als een enquête, maar als een spel. En jij hebt de informatie die je nodig hebt om je marketing te verbeteren, of je zaak aan te passen. Alles werkt heel gemakkelijk. Zonder dat je enige informaticakennis nodig hebt kun je zelf je vragenlijst opstellen, de link rondmailen, en toegang tot de antwoorden krijgen."

Als SaaS-oplossing wordt Survey Anyplace in een freemium-model aangeboden, al is het niet de bedoeling dat gebruikers lang blijven hangen in de gratis optie. "Als gratis abonnee kun je onze toepassing testen en leren kennen, maar je kan maar twintig beantwoordde formulieren per maand ontvangen. Voor 29 dollar per maand worden dat er al vierhonderd, en krijg je toegang tot meer functionaliteiten, zoals een optie om emailadressen te verzamelen en meteen naar je nieuwsbrief in bijvoorbeeld MailChimp te exporteren. We hebben ook een corporate formule voor meerdere gebruikers."

In de vijf jaar die Survey Anyplace bestaat, heeft het met zo'n vijfhonderd klanten zijn plaats op de markt alvast gevonden. Grote bedrijven als DKV, Eneco of Triumph hebben al van de tool gebruik gemaakt. "Leuke klanten zijn ook toeristische attracties als de Niagara Falls in Canada of Cable Mountain Cable Way uit Kaapstad", glimlacht Debois.

Laat de groei dus maar komen, en die moet vooral via inbound marketing gevonden worden, zegt de oprichter. "We steken veel energie in content, zoals bijvoorbeeld een artikel over hoe je een goede introductie tot een survey schrijft. Op die manier willen we dat mensen automatisch bij ons terecht komen als ze over een vragenlijst beginnen na te denken. Daarnaast doen we ook wat outbound marketing bij specifieke grote bedrijven."

Survey Anyplace is tot nog toe volledig gebootstrapt, en dat wil Debois nog even zo houden. "Mark en ik hebben het bedrijf samen opgericht met een startkapitaal van 220.000 euro, en daarmee hebben we het tot nu toe kunnen doen. Natuurlijk hebben we wel subsidies gekregen van VLAJO, en steun en advies van Start It@KBC, maar we draaien ondertussen al even break even."