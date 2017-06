T-Mining zorgt voor veilig haventransport dankzij blockchain

Het is een relatief nieuwe technologie, die blockchain die ook achter het cryptogeld van bijvoorbeeld Bitcoin zit, maar ze verandert in sneltempo de wereld. "Voor het eerst heb je een technologie waarbij informatie niet meer centraal wordt bewaard, maar op verschillende plekken tegelijk", zegt T-Mining ceo Nico Wauters. "Door telkens opnieuw credentials te eisen als iets moet worden aangepast, op elke plek waar de informatie zich bevindt, is het ook een ongelofelijk veilige technologie, die zelfs toelaat om assets uit te wisselen of door te geven. Wie een bitcoin aan iemand anders geeft, heeft daar geen kopie meer van staan in zijn postvak uit; die munt is wég. En dat idee willen we toepassen op alle dataverkeer. In het bijzonder denken we dan aan het vrachtvervoer in een haven, want ook daar is vertrouwen essentieel."

Hij somt meteen op wie allemaal te maken kan hebben met bijvoorbeeld het vervoer van één vrachtcontainer. "De reder, de expediteur, de binnenschipper, transport, trein, douane enzovoort. Allemaal moeten ze samenwerken maar net zo goed zijn er momenten dat ze concurrenten van elkaar worden en dus is alle informatie gevoelig. Je wilt de controle houden over wie wat weet, en wanneer. Met blockchaintechnologie kan dat."

Vertrouwen

T-Mining werkt dus aan een platform dat alle logistiek rond containertrafiek afhandelt en bijhorende data bijhoudt. "Zo willen we ook de diefstal van containers tegengaan", klinkt het bij de ceo. "Een pincode, zoals die nu wordt gebruikt door truckers om te bewijzen dat ze een container mogen oppikken, kan je doorgeven. Wij werken aan een manier waarop je dat soort rechten veilig kan beheren."

Het systeem vraagt behoorlijk wat ontwikkeling, want blockchain is een nog nieuw terrein, en dus had Wauters meteen flink wat investeringen nodig. "Die vond ik bij een aantal business angels, die ons een startkapitaal van 350.000 euro bezorgden. Daarmee komen we een flink eind dit jaar in, waarna we hopen de eerste inkomsten binnen te halen."

Binnen enkele maanden moet het platform van T-Mining immers af zijn, en zullen de eerste testen gebeuren in de haven van Antwerpen, waar grote operatoren als MSC en PSA (Port Of Singapore Authority) hun medewerking hebben toegezegd. "Eind dit jaar willen we dan commercieel kunnen lanceren, waarna we gebruik willen aanrekenen volgens een pay-per-use-model. Je betaalt dus per container die je via ons beheert. Alle data die daarrond worden gegenereerd willen we vervolgens ook vermarkten, want daar bestaat interesse voor bij allerhande betrokken partijen."

Resellermodel

Om zijn product bij de klanten te krijgen, rekent Wauters op een resellermodel waarbij bestaande it-platformen in de haven zijn product mee opnemen in hun aanbod. "Dat zal per haven een andere aanpak vragen", realiseert hij zich, "want waar de haven van Rotterdam bijvoorbeeld een behoorlijk stevig uitgebouwd eigen systeem heeft, wordt in Antwerpen met een veelheid aan programma's gewerkt."

Maar de wereld wenkt en daarbij schuwt T-Mining de ambitie niet. Nederland ligt sowieso al in het vizier, Singapore is slechts een logische stap gezien de samenwerking met PSA. "Nu al zijn we één van drie Antwerpse start-ups die ondersteuning krijgen om in die havenstad een kantoor te openen. In mei gaan we alvast onze contacten versterken op een startup.be-trip naar daar. We willen wereldwijd kijken, want dat moet; in logistiek en dispatching is er geen lokale markt."