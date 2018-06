Talentsoftware Intuo haalt half miljoen op

De kapitaalronde volgt op een eerdere ronde uit 2016 waar toen Business Angels Marc Boone, Alex Segers en Anthony Brenninkmeijer en PMV 850.000 euro op tafel legden. Bij de huidige, iets kleinere, ronde komt daar ook Telenet bij.

Intuo werd in 2013 opgericht door Tim Clauwaert, Gilles Mattelin en Philip De Smet. Aanvankelijk zou de start-up voor een online leerplatform gaan, maar al snel evolueerde de software naar een talent management suite. Het bedrijf omschrijft zichzelf als een 'slimme mensen-zoekrobot', of anders gezegd een platform voor bedrijven dat het groeitraject van werknemers ondersteunt.

Het extra kapitaal moet zorgen voor bijkomende ontwikkeling. Tegelijk sluit het bedrijf ook een deal af met het Britse Dragonfish, dat HR-consultancy doet. Zo wil het voet aan grond krijgen in Groot-Brittannië en op termijn ook in de VS en Australië.