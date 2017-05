Teamleader komt met app-platform

Teamleader komt met een eigen app-platform. Dat kondigt CEO Jeroen De Wit aan op het Work Smarter event van het bedrijf. Het platform biedt plaats aan productiviteitsapps die kunnen integreren met de Teamleader software. Het gaat dan bijvoorbeeld over boekhoudapplicaties of Microsoft office, maar er zitten ook betalingsapps tussen zoals Stripe en Mollie. Bedoeling is om een gemeenschap van Europese kmo's op te bouwen die elkaar helpen, aldus De Wit.

Teamleader maakt Software-as-a-Service in de cloud voor crm, sales, project management en meer, vooral gericht op kleinere en middelgrote bedrijven. De Belgische scale-up heeft zo'n 5.000 kmo-klanten in Europa. Het bedrijf biedt daarvoor al een veertigtal integraties aan. Die komen nu in een 'marktplaats', samen met een honderdtal veelgebruikte apps. "We zagen dat ontwikkelaars al spontaan toepassingen aansluiten op onze Teamleader API, maar onze klanten bleken daar niet altijd van op de hoogte," zegt Jeroen De Wit. "Vandaar dat het moment ons rijp leek om alle integraties te bundelen op één overzichtelijke plek: de Marketplace. In één moeite door hebben we het aanbod van integraties fors uitgebreid, onder meer met de Microsoft Office suite, dat door een groot deel van de kmo's wordt gebruikt."

In de nabije toekomst moeten gebruikers en externe ontwikkelaars ook eigen integraties kunnen creëren en delen. Teamleader stelt 'API Evangelists' aan om hen daarbij te helpen. "Het was altijd onze bedoeling om met Teamleader te evolueren van een product naar een platform voor kmo's. Teamleader is voor veel Europese kmo's een eerste stap naar digitalisering. Eens die stap gezet, krijgen gebruikers vertrouwen om meer te gaan personaliseren en te experimenteren," zegt Jeroen De Wit.

De Wit is dan ook vastbesloten de Europese marktleider in het kmo-segment te worden, vertelt hij aan onze collega's van Trends. De nieuwe marktplaats lijkt alvast in die strategie te passen.