Twikit personaliseert je productie

Met 3D-printing en laser-cutting hebben we ondertussen technieken die je je productie verregaand laten personaliseren en differentiëren. Wat wel nog een probleem is: dat hele proces automatiseren en schaalbaar maken. Vanuit die nood ontstond Twikit, een start-up die met zijn Twikbot een antwoord probeert te bieden op die vraag.

"Twikbot is een softwareplatform dat je toelaat om producten te personaliseren: je ziet meteen het 3D-model van je creatie, kunt bijsturen en ontwerpen, en op het einde voert het een productieklare digitale file uit", zegt marketing manager Zorko Huljic. "Het systeem is ook zo bedacht dat het naadloos te integreren is in een eigen webshop en in je ERP-flow."

Twikit biedt het gebruik van Twikbot aan als SaaS-applicatie, waarbij klanten een maandelijkse fee betalen. "We mikken daarbij vooral op innovatieve sectoren", zegt Huljic. "Zo zijn we al actief in de automotive sector, waar met onze tool gepersonaliseerde auto-onderdelen worden ontworpen, maar ook in de bouwsector zijn we actief. Zo werkt deurenfabrikant Portapivot met onze software. En dan zijn er een aantal juwelenmerken die Twikbot gebruiken om hun creaties apart te maken. Om meer klanten te bereiken werken we zowel inbound, door content op onze website aan te bieden die bezoekers onze software leert kennen, als outbound door de juiste beslissingnemers in interessante sectoren aan te schrijven."

Twikit werd in 2012 opgericht met eigen geld, maar kreeg al een jaar later 50.000 euro steun van IMEC. In 2015 zorgde Buysse & Partners voor een kapitaalverhoging van 1 miljoen euro, en kwamen er ook innovatiesubsidies van Vlaio. "Nu zijn we in voorbereiding van een nieuwe kapitaalronde om verder te kunnen accelereren", klinkt het bij Huljic.