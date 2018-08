Van rioolinspectie tot pizzabezorging: imec gaat tien nieuwe start-ups ondersteunen

"We selecteerden dit keer niet minder dan tien bedrijven, in heel verscheiden markten. Vaak ontwikkelen ze technologie voor heel praktische problemen, zoals waterlekken, het bezorgen van maaltijden of het in kaart brengen van epilepsieaanvallen." legt Sven De Cleyn, programmamanager imec.istart uit.

De tien start-ups die zich vanaf nu tot het istart-netwerk mogen tellen - een netwerk van meer dan 150 bedrijven - maken zeer uiteenlopende toepassingen.

On-Hertz maakt een app die een radiostudio volledig kan vervangen. Radiomakers worden zo heel mobiel en kunnen uitzenden vanop elke gewenste locatie.

Shayp maakt IoT-technologie om waterlekken snel op te sporen en waterverbruik te visualiseren, voor bedrijven en gezinnen.

Contento ondersteunt kmo's met hun digitale marketing.

DEO voorziet een digitaal platform voor dagklinieken zodat ze op een efficiëntere manier met hun patiënten kunnen omgaan.

DiGiConsul stelt digitale tools ter beschikking van consulaten en ambassades, om zo hun beslissingsproces te verbeteren en een juiste en veilige documentenuitwisseling te garanderen.

EPIC Blue ontwikkelt op basis van sensor fusion en machine learning een lokalisatie-technologie voor omgevingen waar geen GPS beschikbaar is.

Helpilepsy maakt een platform dat patiënten en hun neurologen helpt om hun epilepsie in kaart te brengen en sneller de juiste behandeling te vinden.

NowMax maakt een app die journalisten en televisieomroepen kunnen gebruiken om op een eenvoudige manier videogesprekken te doen met hoge beeldkwaliteit.

SpacePal maakt een mobiele-cameratool om rioleringen en andere moeilijk bereikbare plaatsen te inspecteren en te inventariseren.

Deliverect staat restauranthouders bij om de verschillende platformen voor thuislevering van maaltijden te integreren en overzichtelijk te maken.