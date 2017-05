Verzekeringsstart-up Qover haalt 5,5 miljoen euro op

De Brusselse start-up Qover kondigt aan dat hij een investering van 5,5 miljoen euro krijgt van het fonds Anthemis, dat zich specialiseert in fintech en 'insurtech', technologische start-ups in de financiële en verzekeringswereld. "Dit opent deuren voor ons," vertelt Jean-Charles Velge, co founder van Qover. Hij hoopt onder meer te kunnen profiteren van een netwerk van contacten buiten België want, zo zeg hij: "We hebben Europese ambities."

Qover bouwt een platform dat het makkelijker moet maken om digitale verzekeringsproducten te verdelen. Een beetje zoals een traditionele verzekeraar, maar niet helemaal. "Om alles zelf als verzekeraar te doen, moeten we ook het verzekeringsrisico dragen," zegt Quentin Colmant. En daarvoor is veel geld nodig. Voor die activiteit werkt Qover samen met Lloyd's of London. Die laatste draagt het risico voor de bedrijfsrekening. Qover denkt vanaf deze week de eerste producten in België te kunnen lanceren. De doelmarkt is trouwens die van de traditionele brokers, niet die van individuële klanten. "We willen brokers helpen te digitaliseren," aldus Jean-Charles Velge.

Vorig jaar wist Qover ook al een initiële investering van 1,5 miljoen vast te krijgen bij beleggingsfonds BelCube.