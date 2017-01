Vindt uw dokter op elk moment met DoctorAnytime

Het is in Griekenland waar Niset zijn concept ging halen en meteen ook zijn financiering. Nu een eerste kapitaalronde 1 miljoen euro heeft opgeleverd, moet het digitale doktersplatform een gevestigde naam worden.

We denken er niet over na, tot we een nieuwe nodig hebben omdat we verhuisd zijn: onze huisdokter. En ga dan maar op zoek. Of misschien ben je op zoek naar een beschikbare dermatoloog of gynaecoloog in je buurt? De enige methode die tot voor kort voorhanden was, was diep in de Gouden Gids te duiken en te hopen op verlossing na ettelijke telefoontjes. No more van dat, want nu is er DoctorAnytime en die moet het oplossen, zegt Sylvain Niset (ex-Take Eat Easy). "Als patiënt log je in op de website, en op basis van je regio krijg je een reeks dokters, gerangschikt volgens beschikbaarheid. Je kunt meteen een afspraak maken. Dat biedt ook de artsen zelf een enorm voordeel, want uit de cijfers blijkt dat we zo het aantal telefoontjes die ze zelf moeten behandelen tot vijftig procent lager kunnen krijgen. En er is meer: op DoctorAnytime is ook een CRM voorzien waarop ze patiëntendossiers kunnen bijhouden, zodat ook een begin met de digitalisering daarvan kan worden gemaakt.

Niset pikte het idee op van DoctorAnytime.gr, en startte een autonome Belgische franchise, "al laten we het IT-gedeelte wel in Griekenland gebeuren, waar het oorspronkelijke platform werd ontwikkeld." Het moet ook wel los staan bij ons, "want elk land heeft zijn eigen sociale zekerheidssysteem en regels. Zo mogen Griekse dokters reclame maken, Belgische niet. Dat vraagt al een andere benadering."

DoctorAnytime is een dik half jaar geleden gelanceerd als freemiummodel, het commerciële team -"van onze 12 medewerkers zijn er 8 business developers", klinkt het trots - is nu druk in de weer om die om te zetten in betalende abonnementen. Voor 80 euro per maand krijgt een geneesheer toegang tot alle functies van het platform. "Afgezet tegen de kost van een eigen secretaresse is dat een enorme besparing", zegt Niset. "Op dit moment hebben we al zo'n zevenhonderd dokters overtuigd, we willen dat aantal de komende maanden nog verder doen toenemen, en daarbij focussen we uit logistieke redenen momenteel vooral op Antwerpen en Brussel."

Is het idee Grieks, dan is de financiering dat grotendeels ook. Niset trok zelf wat eigen middelen uit, en kreeg wat Helleense business angels mee, goed voor 100.000 euro startkapitaal waarmee DoctorAnytime.be uit de grond werd gestampt. Begin december werd vervolgens een eerste grote kapitaalronde afgesloten waarbij de start-up een bijkomend miljoen euro binnenhaalde, met dank aan de grote Griekse investeerder Apostolos apostolakis (Venture Friends, efood.gr,...). "Daarmee moeten we nu verder kunnen groeien", besluit Niset.