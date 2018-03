Waalse start-up wil je smartphone opladen met zonne-energie

Je gsm oploaden? Als er nergens een stopcontact zit, kan het behoorlijk onmogelijk zijn. 'Er zijn natuurlijk installaties met een zonnepaneel, maar die zijn vaak te groot om gemakkelijk mee te nemen', zegt Geoffroy Gion van Sunslice. 'En als ze al bestaan, zoals die kleine toestelletjes die je via internet kunt bestellen, dan is hun vermogen doorgaans niets, zodat je er helemaal nergens mee komt.'

Natuurlijk: je kunt gewoon een extra battery pack met je meenemen, maar ook daar geldt: 'op = op'. Voor langere afwezigheid zonder elektriciteit uit de muur is ook dat dus geen oplossing. Met Sunslice hebben Gion en zijn mede-oprichter tijdens hun ingenieursstudies een redmiddel ontwikkeld dat alles in één biedt: een batterij die je oplaadt met performante zonnecellen, zodat je ook als er geen zon meer is, nog aan de energie kunt.

Hoe dat mogelijk is? 'Door de beste technologie op de markt te zoeken wat betreft zonnepannelen met het mono-cristalline van SunPower, en voor een doorgedreven miniaturisatie te gaan', klinkt het bij Gion. 'We hebben een uitklapbar zonnepaneel ontworpen dat zichzelf afhankelijk van de zonnesterkte in drie tot vijf uur volledig oplaadt, en een standaard smartphone in anderhalf uur voor 85 procent oplaadt.'.

Duurzaam leer

Sunslice werkte voor zijn product niet alleen samen met SunPower, maar ook met een Waalse lederfabrikant uit Gembloux. 'Het omhulsel van ons product maken we immers in een erg duurzaam en stevig leer, dat duizenden keren kan open en dicht geplooid worden zonder noemenswaardige slijtage', zegt de CEO die kan pronken met een prototype dat klaar is voor commercialisering. 'Nu zijn we bezig de productie op punt te zetten. We betrekken de componenten bij onze verschillende leveranciers, maar de assemblage zal bij ons in België gebeuren in beschutte werkplaatsen', zegt hij. 'Om die productie te bekostigen hebben we voor het eerst extern kapitaal gezocht onder de vorm van een converteerbare lening.'

De verkoop in dus, zo ergens rond juni moet dat wel lukken, denkt Gion. 'Daarbij willen we in de eerste plaats het B2C-spoor bewandelen door de charger online aan te bieden op onze eigen webshop en gaandeweg ook via andere platformen als Amazon en eBay. Door een doorgedreven online marketing hopen we daar alvast onze eerste klanten te vinden, en daarbij mikken we meteen op de hele wereld. Want het is niet in België dat het meeste zon te vinden is, natuurlijk. Al kan de batterij ook opgeladen worden via het stopcontact: je kunt hem dus ook door het jaar gebruiken, en op reis op zonne-energie laten werken.' Een andere piste die Sunslice wil bewandelen is B2B-verkoop. 'Bedrijven kunnen ons product ook in bulk aankopen om gepersonaliseerd aan te bieden aan hun klanten of relaties. Het lederen omhulsel is immers erg makkelijk te personaliseren.'