Wearefront maakt rock-'n-roll overzichtelijk

Instagram, Facebook, twitter, bandisintown, Soundcloud, Spotify, Deezer,... Ga er maar aan staan als artiest om het allemaal goed beheerd te krijgen en het juiste medium te kiezen op het juiste moment. Met Wearefront wordt het allemaal een stuk gemakkelijker, zo vertelt oprichter Jeroen Peeters. Samen met een collega-student bedacht hij een platform waarop alles samenkomt en je ook extra inzichten kunt vergaren.

"Zo kun je als band een pagina creëren waarop links naar al je sociale accounts verzameld worden", klinkt het. "Handig voor de fans die in één oogopslag alles van je weten te vinden: waar ze muziek kunnen streamen, waar je facebookpagina is,... Het is ook de interessantste link om aan vrienden door te spelen als je een nieuwe band hebt ontdekt."

Voor de artiest levert het alleen maar voordelen op. Wearefront verzamelt immers alle data van al die accounts, zodat je ook zicht krijgt welke acties opleveren en welke niet. "Als je een foto van je nieuwe single post op Instagram, kun je vergelijken. En dan stel je bijvoorbeeld vast dat je veel meer reactie kreeg die keer dat je een bewegend beeld uit je videoclip deelde. Dat zijn dingen waar uit je kunt leren voor je marketing."

Daarnaast werkt Wearefront ook als boekings- en organisatietool. "Iedereen van je band kan zijn beschikbare data ingeven, waarna het systeem weet welke dagen het kan vrijgeven om je te boeken. Vervolgens kun je een aaneengeschakelde periode als tour bundelen, en in één klap posten op sites als Bandsintown of Songkick."

Bands betalen voor het gebruik van Wearefront een subscription fee, maar Peeters denkt al verder dan dat. "In een tweede fase willen we ons ook in de distributie van muziek en de merchandise bewegen. Daar zouden we dan met een commissie werken, en op lange termijn willen we ook affilliate marketing mogelijk maken tussen bands en bijvoorbeeld gitaar- of pianomerken. We denken dat marketinggerichte bands daar zeker in geïnteresseerd zullen zijn."

Het platform is nog in volle ontwikkeling, en moet nog gelanceerd worden, maar Peeters is al klaar met een kleine growth hackingstrategie om gebruikers te werven. "We willen in de eerste plaats zorgen dat het viraal gaat. Daarom zullen we waarschijnlijk die links waarop alle info verzameld wordt zelf verspreiden, zodat fans die ook gaan delen. Nadien kunnen we met cijfers daarvan naar bands trekken, om hen te overtuigen van het nut met ons product te werken."

Wearefront vond onderdak op de Corda Campus in Hasselt en schuilt ook onder de vleugels van StartIt@KBC. Voorlopig zijn echter nog geen investeringen gepland. "We ontwikkelen zelf", zegt de student-ondernemer, "dus daar hebben we ook geen funding voor nodig. Geld is op dit moment nog niet aan de orde."