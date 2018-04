WebMonks geeft de derde wereld werk

Ze kenden elkaar niet, maar toen ze elkaar tegen het lijf liepen, kwamen hun gelijkaardige ervaringen in Zuid-Amerika al snel boven. Informaticus Maarten Huijsmans had vier jaar in Mexico gewoond, burgerlijk ingenieur Jonatan Snyders een veel kortere tijd in Venezuela. De armoede had hen rauw in het gezicht geslagen. 'Sommige mensen verdienen daar slechts iets van een vier à vijf dollar per maand, zelfs ginder kun je daar niet van leven', zegt Huijsmans, 'En dus wilden we iets op poten zetten waardoor ze via het internet gemakkelijk geld kunnen verdienen.'

Te weten: door online foto's te annoteren, en zo datasets op te bouwen op basis waarvan computers aan machine learning kunnen doen. 'Het is onbetaalbaar om daar Belgen voor in te huren', klinkt het, 'maar wat we die Venezolanen kunnen betalen is daar wel een significant bedrag. We laten hen via een web-based app inloggen op een server, waar ze al het werk kunnen doen, en zo bouwen we onze datasets op. Dat gebeurt in opdracht van enkele Amerikaanse klanten in de fashion technology en in de drone-industrie voor wie wij consultancy doen rond AI en machine learning. We kijken hoe computer vision het best hun probleem oplost, en construeren dan zowel de technologie als de data die ze daarvoor nodig hebben.'

Door van in het prille begin enkele klanten te hebben, kon WebMonks zichzelf bootstrappen. 'Van de marges op onze fees hielden we een stuk opzij om opnieuw te investeren in nieuwe ontwikkelingen', klinkt het bij de twee oprichters. 'Zo hebben we voorlopig nog geen extern kapitaal nodig gehad. Er zal een moment komen dat dat nodig kan zijn, maar dat zien we dan wel.'

Met een klein jaar activiteit onder de gordel is de Hasseltse start-up klaar voor een volgende stap: meer klanten werven. 'Dat begon met prospectie. We hebben een aantal landen en economische bedrijvigheden in de EU en de Verenigde Staten geselecteerd die computer vision kunnen gebruiken, en willen daar nu verder op werken. En ondertussen zitten we ook op technisch vlak niet stil. 'Zo werken we aan een tool die via gametechnologie artificiële foto's kan creëren, zodat we bedrijven meerdere oplossingen kunnen aanbieden om hun tekort aan data op te lossen.'