WisDoc vertelt je wie de beste dokter is

Het begon allemaal nogal persoonlijk. Eén van de vier oprichters van WisDoc leed aan de Ziekte van Crohn en onderging een zware medische ingreep op aanraden van zijn geneesheer. Pas nadien liep hij een specialist ter zake tegen het lijf die hem vertelde hoe dat allemaal niet nodig was geweest. "Was het niet handig geweest, als hij vooraf op zoek was kunnen gaan naar een arts die echt beslagen was in zijn specifieke aandoening?", vraagt Pirard af. En zo ontstond WisDoc, een platform waarop patiënten hun ervaring met hun dokter kunnen beoordelen.

"We laten vier aspecten waarderen", zegt Pirard: "beschikbaarheid, luisterbereidheid, de kwaliteit van de uitleg over de aandoening en de behandeling, en de eventuele opvolging bij chronische problemen. Op geen enkel moment gaat het er dus om de medische behandeling zelf te beoordelen, of het beter te weten dan de dokter. Dit gaat om randelementen die wel van belang zijn voor de patiënt."

Overigens moeten dokters niet wanhopen, stelt de CEO gerust. "95 procent van de feedback is positief, dus het gaat veel meer om een soort positive referencing. Je kan zoeken naar specialisten in je buurt op bepaald vlak, maar ook naar gewone geneesheren. In de toekomst willen we zelfs zoeken op specifieke ziekten, zoals bijvoorbeeld Crohn, mogelijk maken. Ook kan je groepen opzetten rond pakweg een school of een sportorganisatie. Daarin kunnen bijvoorbeeld ouders dan informatie en meningen uitwisselen over geneesheren."

Emancipatie

Voor Pirard past het allemaal in de emancipatie van de patiënt. "Je ziet hoe patiënten en hun familie de laatste jaren meer en meer beslissingen omtrent hun gezondheid zelf willen nemen. Dankzij WisDoc krijgen ze ook de nodige informatie om zelfstandig beslissingen nemen rond de behandeling en specialist die zij nodig hebben."

Op WisDoc zijn alle dokters, tandartsen, kinesisten en specialisten van België en Frankrijk ingevoerd. "Wie dat wil kan zich laten schrappen maar dat hebben tot nog toe slechts een handvol medici gedaan. De dokters kunnen hun fiche op WisDoc immers ook als een soort business-website zien. Met een eenvoudige registratie krijgen ze toegang, en kunnen ze extra gegevens invoeren. Op een basisniveau is dat gratis maar voor het invoeren van meerdere praktijkadressen, telefoonnummer en specialiteiten vragen we wel een maandelijks abonnementsgeld. Daar zit ons primaire businessmodel. Of we dat nog gaan uitbreiden met specifieke health reclame, is een optie waarover we nog niets beslist hebben."

Vraag die we ons stellen na alle commotie: zitten dokters hier wel op te wachten? Patiënten in elk geval wel. Op de site zijn tot nog toe duizend gebruikers geregistreerd die hun arts wilden beoordelen, dagelijks ziet de start-up enkele honderden zoekopdrachten van mensen die de scores van de geneesheren raadplegen. En de artsen? Die plooien langzaam mee. "Zeker jonge artsen vinden het helemaal niet erg en zien het als een interessante manier om meer patiënten te bereiken en misschien wel het verschil te maken met anderen."

Voor marketing richting dokters is tot nu toe ook nog geen geld geweest. "We hebben de site ontwikkeld met eigen inleg, en een investering van 50.000 euro van een business angel. Nu willen we WisDoc ook actief gaan promoten in de hele Benelux en Frankrijk, en dat zal een behoorlijke nieuwe kapitaalronde vragen. We zijn nog in een vroeg stadium, maar willen op termijn toch 300.000 à 500.000 euro ophalen bij VC's of een nieuwe business angel. Daarmee kunnen we de dokters dan rechtstreeks, direct salesgewijs informeren dat ze op onze site staan, en dat ze dat in handen kunnen nemen."