Studie: Nieuwe telecomspeler betekent lagere prijzen én lagere kwaliteit

Het onderzoek van de Leuvense universiteit dateert uit 2015 en bekeek de mogelijke effecten van de intrede een vierde speler. Professor Mark Verboven bestudeerde daarvoor de telecommarkt in 33 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hij keek vooral naar de impact van fusies of de intrede van nieuwe spelers op het prijsniveau of de mate van investeringen.

Hij becijferde dat in het verleden bij fusies de prijzen voor de consument met 15 procent stegen, maar tegelijk ging ook de mate waarin bedrijven investeerden met een vijfde omhoog. De omgekeerde beweging, de intrede van een nieuwe speler, brengt het omgekeerde teweeg. Het effect van de dalende prijzen is echter minder sterk en de negatieve impact op de investeringen is groter dan het positieve effect op de investeringen bij een fusie.

De beslissing om een vierde speler op de markt van mobiele telefonie toe te laten, kan dus een stevige impact hebben op de kwaliteit, stelt Verboven. Met de komst van 5G kan dat problemen geven, vooral buiten de steden. 'De lagere investeringen kunnen een impact hebben op de dekking op het platteland', klinkt het.