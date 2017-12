Twee Roemenen opgepakt voor hacken van bewakingscamera's voor eedaflegging Trump

Een week voor de eedaflegging van Amerikaans president Donald Trump hebben hackers twee derde van de bewakingscamera's in de hoofdstad Washington platgelegd. In de zaak werden op 15 december twee Roemenen opgepakt in Boekarest, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag.