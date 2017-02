Twitter maakt bedrijfsprofielen 'menselijker'

De functie zal er komen voor Direct Messages, de privéchat van Twitter. Als een werknemer een klant helpt met een specifieke vraag kan de naam en foto van de werknemer verschijnen in plaats van het bedrijfprofiel. Twittergebruikers die het sociale netwerk gebruiken als klantenservice hadden vaak het idee dat ze geautomatiseerde antwoorden kregen van het bedrijfsprofiel. Bij sommige bedrijven schreven werknemers hun intitialen of naam in chatgesprekken met klanten om toch maar iets persoonlijker over te komen.

Naast het persoonlijke bedrijfsprofiel doet Twitter meer en meer zijn best om zich om te vormen tot een aantrekkelijk platform voor interactie tussen bedrijven en klanten. Zo werd het voor klanten eenvoudiger om bedrijfsaccounts via Direct Messages te contacteren en kunnen bedrijven sinds kort hun contacturen oplijsten.

Er zijn geen limieten op hoeveel persoonlijke profielen een bedrijf kan hebben. De enige voorwaarde is een erkend profiel, waarna een formulier moet worden ingevuld.