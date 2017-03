Twitter waarschuwt voor 'gevoelige accounts'

Twitter onderneemt nogmaals een poging om ongewenst- en pestgedrag tegen te gaan op haar platform. Nu toont het waarschuwingen wanneer je een twitter profiel bekijkt dat "gevoelige taal en beelden" bevat. Maar wat valt precies onder de noemer van "gevoelig taal en beelden" ?

De sociale netwerksite zegt enkel dat het slechts om een test gaat om Twitter veiliger te maken. Hoe het systeem werkt is ook niet duidelijk. Het kan gaan om een geautomatiseerd systeem waardoor bepaalde woorden erkend worden als ongepast of een systeem van menselijke controleurs die profielen als 'gevoelig' aanduiden. Die laatste optie is iets aannemelijker nu Twitter ook profielen aanduidt op basis van afbeeldingen die het post.

Een punt van controverse is dat twitteraars niet eens op de hoogte gebracht worden wanneer hun profiel een waarschuwing toont aan andere gebruikers. Behalve als andere twitteraars het hem of haar zeggen.

Recentelijk probeert Twitter steeds om ongewenst gedrag in te dijken. Naast filters om 'schokkende tweets' te verbergen gaf het sociale netwerk haar gebruikers al de mogelijkheid om accounts zonderprofielfoto, geverifieerd telefoonnummer of e-mailadres automatisch te blokkeren. Ook probeert het sociale netwerk om de aanmaak van nepprofielen te verhinderen.