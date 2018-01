Twitter zal tweets van toppolitici niet verwijderen

Als een staatshoofd door Twitter wordt geblokkeerd of zijn controversiële tweets verwijderd worden, wordt zo belangrijke informatie onthouden die de mensen eigenlijk moeten zien en er over kunnen praten, schreef het bedrijf vrijdag in een nota.

'Het zou die leider ook niet het zwijgen opleggen, maar wel zeker de noodzakelijke discussie rond zijn woorden of daden verhinderen', klinkt het. Twitter wil naar eigen zeggen helpen de publieke, wereldwijde conversatie te stimuleren.

Daarbij spelen de verkozen staatsleiders een belangrijke rol wegens hun grote invloed op de samenleving, luidt het.