Wetsvoorstel wil controle van gsm's bij Amerikaanse grens verminderen

Zowel Amerikaanse burgers als buitenlanders worden bij de grenscontroles meer en meer onderworpen aan controles waarbij de inhoud van hun gsm wordt nagekeken. Tenminste voor de Amerikaanse staatsburgers lijkt er nu beterschap in zicht. Een toekomstig wetsvoorstel van de democratische senator Ron Wyden wil dat er voor inzage in de gsm een bevelschrift nodig is. De senator zegt dat die procedure dezelfde moet zijn als de methode die de Amerikaanse overheid nu volgt om informatie over een persoon te verzamelen bij grote internetbedrijven: met een bevelschrift van een onderzoeksrechter.

Het inkijken van gsm's is niet nieuw, het fenomeen begon als een maatregel onder voormalig president George W. Bush. Daarmee wilde hij,na de aanslagen van 11 september 2001, de binnenlandse veiligheid aanscherpen. "Het doorzoeken van elk voorwerp dat de VS binnenkomt" is volgens de Amerikaanse grondwet legaal. Wyden wil dat er 'een redelijk vermoeden' is tegen de persoon die gecontroleerd wordt. In de brief naar het ministerie van binnenlandse veiligheid roept de senator op om het afstaan van pin-codes en paswoorden voor sociale media bij grenscontroles te stoppen.