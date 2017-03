YouTube lanceert "Uptime" een applicatie waarmee het delen en kijken van YouTube-filmpjes een sociaal gebeuren moet worden. De app geeft haar gebruikers de mogelijkheid om tegelijkertijd naar video's te kijken. Tijdens het kijken kan je met een visuele tijdlijn zien hoe ver je vrienden zitten in de video en kan je op specifieke momenten reacties achterlaten, vergelijkbaar met de Facebook livestreaming-functie.

YouTube lijkt met deze app vooral te mikken op een jonger publiek. Uptime is voorlopig in testfase en zal in de nabije toekomst enkel beschikbaar zijnin de VS en op iOS. De app lijkt afhankelijk te zijn van YouTube voor het opzoeken van video's. Ze beschikt namelijk zelf niet over een zoekfunctie.