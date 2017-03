YouTube neemt afscheid van de annotatie

Terwijl desktop- en laptopgebruikers de optie hebben om annotaties gewoon niet te zien, werkte het annotatiesysteem vaak niet voor mobiele gebruikers. YouTube besloot om de annotatie volledig te vervangen door Cards en End Screen die voor zowel op mobiele als vaste toestellenwerken.

Cards of schermkaarten hebben hetzelfde doel als annotaties maar met enkele aanpassingen: in de browserversie kunnen kijkers ze uitvouwen en de uploader kan erin verwijzen naar videos in een afspeellijst. De End Screens zijn dan weer beschikbaar tijdens de vijf tot twintig laatste seconden van de video en geven de kijker de optie om de links te volgen van de uploader, vooraleer de automatische suggesties van YouTube verschijnen.

End Screens en schermkaarten zijn al 2 jaar in gebruik en volgens cijfers die Salem geeft, zijn ze veel populairder dan de oude annotaties. Het toevoegen van annotaties zou de voorbije jaren met 70 procent gedaald zijn, terwijl ondertussen 60 procent van alle YouTube views op mobiele apparaten gebeurt.

Het nieuwe systeem vervangt annotaties voor toekomstige videos op zowel de YouTube applicatie als de website. Voor bestaande videos blijven annotaties wel bestaan op de browserversie. Content creators die videos willen voorzien van een End Screen of Cards moeten de annotaties wel eerst verwijderen.