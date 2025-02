AI op de werkvloer: Belgische bedrijven in top 3 van Europa

Een kwart van alle Belgische ondernemingen met meer dan tien werknemers gebruikt minstens één AI-applicatie. Dat is een toename van 80 procent in vergelijking met vorig jaar, blijkt uit een analyse door hr-specialist Acerta Consult. De opmars heeft ook een keerzijde: een kwart van de ondernemingen denkt hierdoor op termijn minder personeel nodig te hebben.

Ons land prijkt op de derde plaats in Europa als het gaat om het gebruik van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Alleen in Denemarken en Zweden maken al meer bedrijven gebruik van AI dan bij ons, concludeert Acerta Consult uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Aan de staart van de ranking bengelen Roemenië (3,1 procent), Polen (5,9 procent) en Bulgarije (6,5 procent): Het gemiddelde in de Europese Unie schommelt rond de 13,5 procent.

Kenniseconomie

‘Een van de verklaringen waarom België tot de early adopters in Europa behoort op vlak van AI, is het feit dat we steunen op onze kenniseconomie’, zegt Ellen Van Grunderbeek, experte innovatie bij Acerta Consult. Vooral in de dienstensector staat de adoptie van AI al ver. Ruim 27 procent van de dienstenbedrijven maakt intussen gebruik van de technologie. Ook in de productiebedrijven (+52 procent) en in de bouw (+110 procent) heeft AI het afgelopen jaar een stevige opmars gemaakt.

De populairste toepassing (ruim 15 procent) is ‘tekstmining’ (het analyseren van teksten), gevolgd door ‘natuurlijke taalgeneratie’ (het maken van geschreven of gesproken taal) met 12,7 procent. De derde populaire toepassing (10,3 procent) is ‘AI-gebaseerde RPA’ (automatisering van routineuze taken of processen).

Impact op jobs

Uit het onderzoek van Acerta Consult bij meer dan 500 ondernemingen kwam ook naar voren dat bijna een kwart van de bedrijven (23 procent) door AI minder personeel nodig denkt te hebben. Eén op tien ondernemers verwacht net méér personeel te moeten inschakelen. Verder verwacht zo’n 30 procent van de ondervraagden niet dat het totaal aantal personeelsleden in de organisatie zal veranderen, maar wel dat er straks andere competenties nodig zullen zijn om vlot met de nieuwe AI-toepassingen om te gaan.

‘Het is niet enkel rozengeur en maneschijn op vlak van de integratie van AI op de werkvloer’, zegt Van Grunderbeek. ‘Voldoende AI-geletterdheid bij de werknemers is van belang. Zo hebben ze vat op de werking van de AI-systemen, de kansen en opportuniteiten, maar ook op de risico’s.’

Verder is het volgens Van Grunderbeek belangrijk dat jobs tijdig worden aangepast aan de veranderingen die kunstmatige intelligentie teweegbrengt. ‘In de AI-verordening die op 1 augustus 2024 in werking trad, zijn daarover ook duidelijke regels opgenomen waaraan werkgevers verplicht moeten voldoen. We zien dat bijna negen op de tien bedrijven het gebruik van AI toestaat, maar toch vindt zeven op de tien werknemers dat er onvoldoende richtlijnen en informatie beschikbaar zijn. Het gaat vaak nog om experimenten zonder officiële richtlijnen en communicatie in de onderneming.’