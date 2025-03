BNP Paribas Fortis in zee met Mistral voor eigen interne AI-assistenten

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België, heeft een interne AI-assistent uitgerold voor ondertussen al zo’n 8.000 van haar 10.000 medewerkers. De bank doet daarbij beroep op het Franse Mistral AI.

Yara: zo heet de assistent, vergelijkbaar met een interne chatbot, die werknemers van de bank helpt bij het analyseren en samenvatten van documenten, of het vertalen van rapporten. ‘Sinds februari maken al 8.000 van onze 10.000 medewerkers gebruik van Yara’, zo vertelt Anthony Belpaire, Head of AI bij BNP Paribas Fortis. ‘Onze AI-assistent is ontworpen om het leven van onze medewerkers te vergemakkelijken’, aldus Belpaire. ‘Vooral voor collega’s op de tradingvloer, die snel investeringsdocumenten moeten analyseren in pakweg enkele seconden is het een waardevol hulpmiddel’, klinkt het. De bank, die bekend staat om haar drietaligheid (Nederlands, Frans en Engels), gebruikt de assistent ook om rapporten te vertalen.

Anthony Belpaire, Head of AI bij BNP Paribas Fortis.

Alle AI-inspanningen worden gecentraliseerd in één enkel team ‘en beschouw dat gerust als een echte scale-up binnen de muren van BNP Paribas Fortis’, zegt Belpaire. ‘We ontwikkelen AI-oplossingen voor al onze bedrijfstakken. Het gaat om een 80-koppig team, inclusief businessanalisten met experten en data scientists en ingenieurs in machine learning’, aldus Belpaire. Naast de Yara-assistent zet de bank AI ook in voor het automatiseren van allerlei processen met enorm veel ongestructureerde data. Ook voor het routeren van e-mails wordt AI ingezet.

Gespecialiseerde assistenten

Naast de algemene AI-assistent maakt BNP Paribas Fortis ook werk van meer gespecialiseerde AI-tools voor specifieke profielen. Zo is met Yara.Code een assistent voor programmeurs ontwikkeld, terwijl Yara.Invest een AI-assistent voor investeringsexperten is. Deze tool helpt hen bij het analyseren van documenten, het genereren van content en het personaliseren van communicatie naar klanten. ‘Yara.Invest is een assistent die onze collega’s ondersteunt, niet vervangt’, benadrukt Belpaire: ‘Het stelt hen vooral in staat om sneller relevante content te leveren, meteen in de drie talen als dat nodig is, en de klanttevredenheid te verhogen.’

Het type antwoord van de chatbot kan trouwens ook met enkele klikken aangepast worden: om bijvoorbeeld een zeer gedetailleerd antwoord te geven voor echte experten, of net een eenvoudiger, algemener antwoord voor een klant die eerder een beginnende investeerder is.

Mistral op eigen servers

Yara.Invest is gebaseerd op het Mistral AI LLM-model, dat op de eigen servers van de bank draait. Mistral is een Frans bedrijf waar ook Belfius beroep op doet om onder meer next-gen chatbots te ontwikkelen. Belfius nam zelfs een participatie in het bedrijf.

‘We trainen het model met onze eigen typische woordenschat en onze eigen bank- en investeringsproducten, en dat zorgt er voor dat vertalingen en alle gegenereerde teksten altijd relevant zijn voor onze eigen context’, legt Belpaire uit. De bank hanteert trouwens een ‘human-in-the-loop’ strategie, waarbij de AI-assistent alleen informatie verwerkt uit goedgekeurde documenten. ‘Dit minimaliseert het risico op foutieve informatie’, aldus nog Belpaire.

Uiteindelijk ook betere service

‘We zien al aanzienlijke tijdwinsten en een hogere tevredenheid bij onze medewerkers. En uiteindelijk leidt dit tot betere service voor onze klanten’, concludeert Belpaire. De volgende stap wordt trouwens om de AI-assistent transactioneel te maken, zodat klanten bijvoorbeeld op zondagochtend om 5 uur toch een persoonliijk antwoord kunnen krijgen over pakweg de storting van 50 euro die ze niet zien verschijnen op hun rekening. ‘Dit is het type van klantenervaring waar we naar toe willen’, besluit het Head of AI.