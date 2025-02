Nieuw bij Data News: AI@Work – hoe Belgische bedrijven AI omarmen

Data News biedt Belgische bedrijven die AI inzetten voortaan een podium, zowel op de site als in het blad. AI@Work moet zo een inspiratiebron worden voor al wie kunstmatige intelligentie wil inzetten in zijn of haar organisatie(s).

Kunstmatige intelligentie – en dan vooral Generative AI – is een van de belangrijke technologische prioriteiten voor CIO’s en andere IT-executives. En ook de komende jaren is AI een blijver. Of beter: een game changer. Maar bij heel veel organisaties is er sprake van koudwatervrees en vooral: blijven veel beginnende AI-projecten hangen in de testfase. Met AI@Work wil Data News mee zoeken naar oplossingen. Hoe schaal je je beginnende AI-project op tot een waardevolle business case?

AI@Work wordt een permanente rubriek op zowel de website als in het blad. De bedoeling is om iedere CIO, CTO, CDO, IT’er en beleidsverantwoordelijke die een AI-project wil starten te inspireren. Dat doen we in de eerste plaats door de spotlights te richten op die Belgische bedrijven die AI al volop omarmen. We gaan het daarbij niet alleen over de ICT-sector zelf hebben, maar gaan op zoek naar inspirerende AI-verhalen in alle sectoren. Je zal net als ons versteld staan hoeveel AI al ingezet wordt op de meest verrassende locaties en in onverwachte sectoren. Wil je niks missen van AI@Work? Bookmark dan AI@Work of schrijf je in op de dagelijkse newsletter.