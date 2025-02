Slimme lamp voorkomt vallen en ondersteunt de zorg

De toenemende vergrijzing en het nijpende personeelstekort verplichten de ouderenzorg om effectiever te worden. Dankzij een geavanceerd AI-model biedt de slimme lamp van Nobi zowel valpreventie als valdetectie. ‘Onze medewerkers ervaren meer rust.’

De Nobi-lampen hebben zich al bewezen in woonzorgcentra wereldwijd. Ze zijn ontworpen om vallen te voorkomen, snel hulp te bieden als iemand toch valt en inzicht te geven in de oorzaken ervan. “Wereldwijd valt elke seconde iemand boven de 75 jaar”, zegt Stijn Verrept, CTO bij Nobi. “De gevolgen zijn vaak ernstig en traditionele valdetectiesystemen falen in tachtig procent van de gevallen, wat de overlevingskansen verlaagt.”

Stijn Verrept, CTO van Nobi: “Het is een platform waar we voortdurend nieuwe functies aan willen toevoegen.”

De kracht van de slimme lamp zit in de combinatie van technologie, gebruiksvriendelijkheid en design. “Elke seconde scant een infraroodsensor de ruimte. Als een bewoner op de grond ligt en niet reageert, verstuurt het systeem automatisch een alarm en kan de zorgkundige via tweewegscommunicatie direct hulp bieden.” Dat verkort de interventietijd van gemiddeld vijftig naar minder dan vier minuten, wat levens redt en complicaties voorkomt.

Privacy by design

De lamp van Nobi werkt zowel reactief als preventief. Slimme verlichting, zoals zacht dimlicht ’s nachts, helpt bewoners beter zien en voorkomt vallen. Daarnaast waarschuwt de lamp zorgmedewerkers bij verhoogd valrisico en analyseert ze valoorzaken om incidenten te voorkomen. “De lamp zorgt voor een hoge valreductie: in sommige woonzorgcentra zelfs tot 84 procent.”

Met behulp van AI analyseert de lamp gedragspatronen en biedt ze inzichten, bijvoorbeeld over slaapgewoonten, voor betere preventieve zorg. “We kozen voor een privacy-by-design aanpak”, zegt Stijn Verrept. De AI-toepassing die de val herkent, draait op een Nvidia Jetson-processor in de lamp zelf. De lamp stuurt dus geen data naar de cloud. “Bewoners bepalen zelf welke beelden ze delen en op welke manier: abstracte animaties, echte beelden of helemaal niets. Na veertien dagen worden de beelden automatisch uit de lamp gewist.”

Aanvulling, geen vervanging

Woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree gebruikt de Nobi-lampen met succes. Directeur Dirk Vroonen wijst op de voordelen: “Op deze manier kunnen we vallen voorkomen en sneller reageren, vooral ’s nachts, wanneer de personeelsbezetting laag is.” Hij benadrukt dat de lampen een aanvulling zijn op het zorgpersoneel, geen vervanging. “De lamp geeft medewerkers rust, omdat ze weten dat bewoners veilig zijn.”

Met meer dan vijfduizend gedetecteerde vallen en de positieve impact van het gebruik van de lamp, noemt hij Nobi een “gamechanger in de ouderenzorg.”

Nieuwe standaard

Een andere troef is de eenvoudige integratie met bestaande systemen in woonzorgcentra. Dirk Vroonen licht toe: “De lampen van Nobi zijn naadloos aangesloten op ons bestaande oproepsysteem, zonder dat we extra apparaten moesten aansluiten. Er was enkel een uitbreiding van het wifi-netwerk nodig, een investering die er sowieso zat aan te komen.”

Stijn Verrept ziet de lamp als een platform, vergelijkbaar met een smartphone, waar u voortdurend nieuwe toepassingen aan kunt toevoegen. “We onderzoeken nieuwe functies, zoals hoestdetectie of het monitoren van ademhalingskwaliteit via externe systemen. Op korte termijn willen we de lampen ook geschikt maken voor thuisgebruik.”