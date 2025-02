Aquila Clouds: ‘Laat cloudkosten niet ontsporen’

Zoals echte wolken onttrekt ook ‘de cloud’ zaken aan het zicht. Het reële cloudgebruik van je organisatie, bijvoorbeeld. En belangrijker nog: de kostprijs ervan. De BillOps- en FinOps-platformen van Aquila Clouds sporen het verborgen verbruik en de bijbehorende kosten alsnog op.

‘Wij zorgen ervoor dat elke euro die onze klanten aan de cloud spenderen, ook echt goed besteed is’, vertelt Suchit Kaura, CEO en medeoprichter van Aquila Clouds. Data News ontmoette de man samen met Desmond Chan, chief product officer (CPO) en mede-oprichter van het bedrijf, in het kader van de IT Press Tour in Silicon Valley.

Verspilling in de cloud

‘Een op de vijf euro die naar de cloud gaat, is weggesmeten geld’, valt Suchit Kaura met de deur in huis. ‘Zo kan het gebeuren – een klassiek voorbeeld – dat een medewerker je bedrijf verlaat, waarna er vanalles in de cloud blijft draaien dat hij had opgezet, maar waar je jammer genoeg geen weet meer van hebt.’

Voor dat laatste hoef je trouwens ook niet op je cloudleverancier te rekenen. Die is er niet bij gebaat om jou van die overbodige uitgaven op de hoogte te brengen. ‘Integendeel zelfs: hij verdient eraan’, benadrukt Kaura. ‘Niet alleen door jou die ongebruikte resources aan te rekenen, maar ook door ze extra te verkopen. Want als jij betaalt voor capaciteit die je niet gebruikt, betaalt een andere klant nog eens om diezelfde capaciteit wel te gebruiken.’

De prijs van security

Een ander actueel probleem waarvoor bedrijven bij Aquila Clouds aankloppen, is dat van de kosten voor VMware-licenties. Die zijn opvallend sterk gestegen sinds de overname van VMware door Broadcom. ‘Bedrijven willen de VMware-technologie wel behouden, maar liefst zonder er te veel voor te betalen. Nu de prijzen drie tot tien keer hoger liggen, zoeken ze een manier om die exploderende kosten onder controle te houden.’

‘Een op de vijf euro die naar de cloud gaat, is weggesmeten geld’

En dan is er nog alles wat met security te maken heeft. ‘Een ernstig securityprobleem kan je hele budget opsouperen, voor je er erg in hebt. Ook die kosten wil een bedrijf onder controle houden.’

AI jaagt cloudkosten pas echt de hoogte in

Het echte startpunt voor de ontwikkeling van de beheerplatformen van Aquila Clouds was de snelle opmars van artificiële intelligentie. In eerste instantie begeleidde Aquila Clouds bedrijven bij de ontwikkeling en uitrol van AI-applicaties. ‘Door die processen te automatiseren, hielpen wij om dat zo snel, veilig en goedkoop mogelijk te doen. Maar als je AI in de cloud draait, lopen de kosten al snel op’, zegt Suchit Kaura. Daarop besliste Aquila Clouds om ook die kostenpost onder de loep te nemen.

‘Bedrijven spenderen vandaag een fortuin aan GPU’s’, vervolgt Desmond Chan. ‘En terwijl hun medewerkers almaar meer rekenkracht vragen, weten bedrijven vaak niet eens of ze de beschikbare capaciteit wel optimaal gebruiken.’ Daarom wil Aquila Clouds zijn klanten in de eerste plaats het nodige inzicht bieden in dat bestaande gebruik en de kostprijs ervan. Eenmaal dat inzicht er is, bekijkt het platform vervolgens hoe de gebruiker datzelfde geld beter kan inzetten en een besparing realiseren. Met de BillOps-oplossing richt Aquila Clouds zich daarbij voornamelijk tot COO’s, terwijl de FinOps-oplossing eerder op de noden van CIO’s en CFO’s is afgestemd. ‘We verkopen niet aan techneuten, maar aan de bestuursniveaus binnen de organisatie waar de echte pijn zit’, vat Chan samen.

Tot 70% besparen

Vaak hebben de klanten van Aquila Clouds zelf al iets ontwikkeld in Excel om die pijnpunten aan te pakken. Maar eens ze een bepaalde omvang hebben bereikt, moeten ze vaststellen dat ook de complexiteit van het verhaal is toegenomen. Een manuele aanpak volstaat dan niet langer om het geheel beheersbaar te houden.

‘Na grondige observatie doen wij de nodige aanbevelingen. Dat levert een gemiddelde besparing van 10 tot 15 procent op’, geeft Desmond Chan tot besluit nog mee. ‘Maar is een bedrijf echt onzorgvuldig en onoplettend geweest bij het opzetten van zijn cloudomgeving, dan kan die besparing in sommige gevallen zelfs tot 70 procent oplopen.’