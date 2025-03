Crystal DBA: databasebeheer ondersteund door AI

Het principe van Database-as-a-Service (DBaaS) maakte het werk van de databasebeheerder al een stuk eenvoudiger, door diverse operationele taken weg te nemen. Crystal DBA gaat nu nog een stap verder door ook artificiële intelligentie aan de dienstverlening toe te voegen.

Crystal DBA is het geesteskind van Johann Schleier-Smith, die eerder al zijn sporen verdiende in de wereld van de sociale netwerken. Hij was CTO en oprichter van if(we), het platform achter sociale netwerken als Tagged en Hi5, die op hun hoogtepunt meer dan 300 miljoen gebruikers telden. Hij zag toen in de praktijk hoe moeilijk het is om de onderliggende infrastructuur snel op te schalen.

PostgreSQL-expertise voor iedereen

‘In die periode werkten we ook al met PostgreSQL, naast Oracle en MySQL’, vertelt Johann Schleier-Smith tijdens een sessie voor de IT Press Tour in Silicon Valley. PostgreSQL of kortweg Postgres is een gratis openbron relationele databaseserver (RDBMS), die een alternatief biedt voor andere databasemanagementsystemen, zowel open source als proprietary.

Schleier-Smith zag de populariteit van de Postgres-database de voorbije tien jaar naar eigen zeggen exploderen. Als reden daarvoor haalt hij de sterke community aan. PostgreSQL steunt op een wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars en bedrijven. ‘Maar om ermee te werken, moet je echt wel expertise hebben’, benadrukt hij. ‘En die is vrij zeldzaam.’ Met Crystal DBA, de nieuwe start-up die hij vorige zomer lanceerde, wil hij die expertise binnen het bereik van iedereen brengen.

Je nieuwe teamgenoot: AI

Schleier-Smith wil de expertise van Crystal DBA in Postgres-databasebeheer verrijken met artificiële intelligentie. ‘AI komt in vele vormen’, zegt hij daarover, ‘zoals chatbots, agents en copilots. Maar AI kan ook een teamgenoot zijn. Denk aan een collega die bijvoorbeeld monitoringtaken uitvoert in de achtergrond, zonder dat je daar altijd expliciet de opdracht toe moet geven.’

‘AI kan je als een teamgenoot zien: een collega die bijvoorbeeld monitoringtaken uitvoert in de achtergrond’

Die doorgedreven vorm van automatisering laat bedrijven toe om hun bestaande managed database service (DBaaS) aan te vullen met of te vervangen door een zogenaamde self-managing database. Hoewel beide een vorm van automatisering bieden, is een database die zichzelf beheert veel beter afgestemd op de specifieke noden van iedere afzonderlijke applicatie.

Automatisering: applicatiespecifiek vs. generiek

Daartegenover staat de automatisering die managed database services bieden. Die is grotendeels generiek. De cloudprovider die zo’n service aanbiedt, ontlast databasebeheerders daarmee enkel van een aantal administratieve verantwoordelijkheden, zoals de installatie van de database, routinematige softwarepatches, back-ups en het vervangen van defecte systemen. Anders gezegd: taken die de cloudprovider telkens op dezelfde manier kan uitvoeren en die hij makkelijk op schaal kan automatiseren.

Met de enorme hoeveelheid applicatiespecifieke afstemming die nodig is om een productiedatabase goed te laten draaien, kan een managed database service niet of moeilijk overweg. ‘In een Postgres-database zijn er meer dan driehonderd settings’, geeft Schleier-Smith als voorbeeld.

Configuratieadvies op maat

‘Crystal DBA moet je zien als een tool die de expertise van een databasebeheerder omvat. Al die expertise zit als het ware in een doos’, verduidelijkt Johann Schleier-Smith. ‘Via een communicatietool als Teams of Slack kan je die expertise aanspreken om concrete suggesties te krijgen voor het verbeteren van je databaseconfiguratie.’

Daarbij houdt de tool ook rekening met de objectieven die je vooropstelt op het vlak van prestaties en beschikbaarheid. Zo kan je met een self-managing database een managementdoel op hoog niveau definiëren, bijvoorbeeld ‘optimaliseer de kosten en behoud tegelijkertijd een beschikbaarheid van 99,99%’, en vervolgens uitzoeken wat er allemaal moet gebeuren om die doelstelling te bereiken.

Crystal DBA stelt zowel een gratis als een betalende versie van zijn oplossing ter beschikking. De gratis versie kijkt enkel naar het huidige functioneren van je database. De betalende versie – 200 dollar per maand per productieserver – kijkt ook naar data uit het verleden en biedt onder meer controle- en alarmfuncties en koppelingen met applicaties als Slack.