Fabrix.ai: klaar voor het tijdperk van Agentic AI

De IT-sector evolueert in sneltreinvaart. Systemen die op regels zijn gebaseerd, maken plaats voor resultaatgedreven automatisering, ondersteund door AI-agents. Met de naamsverandering van CloudFabrix naar Fabrix.ai onderstreept het Amerikaanse bedrijf dat het helemaal mee is met die transformatie.

Data News ontmoette het team van Fabrix.ai in Pleasanton, hartje Silicon Valley, in het kader van de IT Press Tour. De boodschap was meteen duidelijk: Fabrix.ai herpositioneert zich als een pionier in de wereld van Agentic AI. ‘Met Agentic AI maken we autonoom werkende ondernemingen mogelijk’, vertelt CTO Raju Penmetsa. ‘Dit is niet zomaar een naamsverandering, het is de reïncarnatie van ons bedrijf én ons platform. We combineren data, automatisering en AI om bedrijven sneller en slimmer te laten werken.’

Agentic AI: u zegt?

De voorbije jaren ging GenAI met zowat alle aandacht lopen. Die technologie leverde slimme assistenten op die in staat zijn om vragen autonoom te beantwoorden. Agentic AI gaat nog een stap verder: ze voeren niet alleen taken uit, maar nemen ook beslissingen en ondernemen autonoom acties. Vergelijk het met een zelfrijdende auto die data capteert, analyseert en daar vervolgens acties aan koppelt. Het toont aan hoe Agentic AI sterk verschilt van oplossingen als ChatGPT of Copilot.

Raju Penmetsa, CTO bij Fabrix.ai: ‘Agent AI hertekent de toekomst van IT-beheer’. © DVD

Om het concreet te maken: stel dat er latency oftewel vertraging optreedt in een netwerk, dan kan een AI-agent van Fabrix.ai automatisch onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn, oplossingen voorstellen en – na goedkeuring van de gebruiker – de problemen verhelpen. ‘De mens behoudt op elk moment de controle, maar de agent neem het voorbereidende werk uit handen’, legt Penmetsa uit. ‘Je hoeft zelf niets te ontwikkelen. Met een eenvoudige opdracht bouw je een agent die het probleem analyseert en oplost.’

Het platform: drie lagen, één geheel

Fabrix.ai introduceert een platform met drie samenwerkende lagen of fabrics. Een datalaag (Data Fabric) integreert en transformeert data met behulp van meer dan duizend databot-integraties. De automatiseringslaag (Automation Fabric) creëert resultaatgerichte workflows en koppelt die aan tools als Cisco, Red Hat Ansible en Terraform. Een AI-laag ten slotte vormt het hart van het platform. Deze AI Fabric fungeert als dirigent tussen de andere twee lagen en is beheerder van de AI-agents, inclusief kwaliteitscontrole en beveiliging.

Elke laag is noodzakelijk om tot automatische en resultaatgerichte oplossingen te komen. Penmetsa: ‘Data-integratie en automatisering zijn cruciaal. Onze AI Fabric verbindt alles en maakt het mogelijk om AI-agents te bouwen en beheren, waarmee je intelligentie integreert in je operaties.’ Dat doet Fabrix.ai onder meer bij een telecombedrijf. Waar het maandelijks tot wel twee miljoen alerts ontving van 25 verschillende tools, wist Fabrix.ai dat aantal met 98 procent terug te dringen.

Nieuwe manier van werken

De komst van Agentic AI roept de vraag op of bedrijven vandaag wel de juiste medewerkers in huis hebben om met de nieuwe technologie te werken. Moeten ze op zoek naar nieuwe profielen of bestaande medewerkers bijscholen? Volgens Raju Penmetsa hoeft dat niet: ‘Er is een tekort aan gekwalificeerd IT-personeel, dat blijft de realiteit. Wat Fabrix.ai doet, is mensen juist in staat stellen om meer complexe taken uit te voeren’. Het gaat daarbij ook om taken waarvoor voorheen vaker een ‘hoger’ IT-profiel vereist was.

‘Dat verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maakt hun werk ook interessanter’, aldus Penmetsa. Agentic AI hertekent het IT-beheer compleet. De grootste uitdaging is daarbij niet zozeer de technologie zelf, maar eerder de manier waarop mensen ermee leren werken. ‘Bedrijven moeten hun medewerkers voorbereiden op die nieuwe manier van werken. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn enorm.’