Guillaume Boutin en Rajdip Gupta: ‘We willen de waarde van Proximus Global binnen 3 à 4 jaar kristalliseren voor de aandeelhouders’

Data News sprak op het Mobile World Congress met Guillaume Boutin, aftredend CEO van Proximus en Rajdip Gupta, die Global Business lead is voor de internationale activiteiten.

‘We gaan proberen er morgen iets anders te hangen’, zegt Boutin wanneer we op de stand van Proximus Global toekomen. Het in december opgerichte fusiebedrijf van BICS, Telesign en Route Mobile staat nog niet onder de nieuwe naam op de beurs, maar de bannering kan hopelijk wel nog aangepast worden.

Enkele weken voor ons gesprek kondigde Boutin aan dat hij in mei naar Vodafone trekt. In volle overgang wordt de leiding van de internationale tak, Proximus Global, voorlopig verzorgd door Rajdip Gupta, oprichter van het door Proximus overgenomen Route Mobile.

Is jullie aanwezigheid op MWC belangrijker nu de internationale plannen groter zijn?

GUILLAME BOUTIN: Het is ontzettend belangrijk omdat heel de sector hier verzamelt. Onze partners en onze klanten zijn hier. We bedienen wereldwijd, onder die klanten zitten veel techbedrijven. Met hen wil je bijpraten, maar we sluiten hier ook deals en daarom hebben we een ploeg van zeventig mensen. Tegelijk kan je hier goed kan inschatten waar de concurrentie mee bezig is. Het is een plek om je sterktes te tonen. Route Mobile en Telesign waren hier vorig jaar nog met hun eigen stand. Als puur Belgische operator zou het geen zin hebben om hier te staan, maar als Proximus Global moet je dat wel doen. We zijn de derde grootste CPaaS-speler (Communications Platform as a Service, nvdr.) ter wereld.

RAIDIP GUPTA: Meta, Amazon, Google, daar leveren we diensten aan en er is best wat concurrentie in ons domein, maar concurrenten als Twillo of Sinch nemen van ons ook diensten af in de Aziatische markt. In totaal verwerken we dertig tot veertig miljard transacties per kwartaal, goed voor 125 miljard transacties via ons platform. In termen van volume zijn we de tweede of derde grootste ter wereld. Dat is het verhaal van Proximus Global: Route Mobile staat sterk in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns Amerika. BICS staat sterk in Europa en Afrika en Telesign in de VS. Geen enkel ander bedrijf in dit ecosysteem heeft een aanwezigheid op zulke schaal.

‘Als je denkt dat je als Europese telecomspeler kan concurreren met een Amerikaanse techgigant, dan wens ik je veel succes’

N-VA en MR hadden vorig jaar kritiek op die internationale plannen. Intussen vormen zij de nieuwe regering. Vreest u dat de ambities van Global binnenkort worden geknipt?

BOUTIN: Dat geloof ik niet. In de meest recente communicatie met de regering was ze (Vanessa Matz van Les Engagés, bevoegd voor onder meer overheidsbedrijven, nvdr.) vrij expliciet om te zeggen dat we de juiste strategie volgen en internationaal resultaten boeken. We groeien sneller en staan sterker als bedrijf. Tegelijk willen we de waarde die we met Proximus Global hebben binnen drie tot vier jaar kristalliseren voor de aandeelhouders. Dat kan op verschillende manieren: in de vorm van een beursgang, een spin-off of strategische partnerschappen. Hoe dat zal lopen staat nog niet vast, maar we hebben een belofte gedaan aan onze aandeelhouders. Sommigen zullen zich afvragen of dat niet sneller kan, maar dat lijkt me niet logisch. We zijn nu pas de nieuwe organisatie aan het opzetten, maar heel wat synergieën zijn nog op komst. Mocht je nu het bedrijf weer afstoten of naar de beurs brengen dan haal je niet alle meerwaarde van die synergie.

Nu vasthouden aan Proximus Global zal op termijn meer opleveren?

BOUTIN: Je moet eerst integreren, dan uitvoeren en dat zal nog zeker twee jaar duren. Nadien kan je nadenken over volgende stappen, daarom dat we dit in een tijdsframe van drie tot vier jaar stoppen. Te snel gaan zou voor minder waardecreatie zorgen. Het bedrijf Proximus Global bestaat nog maar sinds 17 december.

Rajdip Gupta gaat de internationale activiteiten leiden in afwachting van een nieuwe CEO bij de Proximus groep. Is dat om de nieuwe internationale tak operationeel stabiel te houden?

BOUTIN: Hij is de juiste man. Hij heeft Route Mobile opgericht en heeft een enorme achtergrond in de business.

GUPTA: Ik ben zelf een investeerder in het bedrijf, terwijl het is geschaald van een Indiase speler naar een globale organisatie. Het is een domein waar ik al twintig jaar expertise in heb. Maar ik sta hier ook niet alleen, er is een heel leadership team met enorme expertise in verschillende domeinen. We weten welke stappen we moeten nemen, of dat nu op termijn een verkoop zal zijn, of een beursgang binnen een jaar of drie of iets anders. Maar mijn persoonlijke voorkeur ligt bij een IPO. Daar heb ik zelf ook ervaring mee want Route Mobile was beursgenoteerd sinds 2020. Ongeacht hoe het loopt: het is mijn job, ook als Guillaume vertrekt, om van Proximus Global een succes te maken.

Wat zal bepalen of Proximus Global naar de beurs gaat, wordt verkocht of blijft?

GUPTA: Dat is aan de raad van bestuur. Het is mijn taak om voorstellen te doen en het is aan de raad, en in het verlengde daarvan ook aan de Belgische regering, om daarover te beslissen. Op dit moment bestaan we zeven weken, als morgen het idee opduikt om te verkopen, dan zeg ik dat we nog volop bouwen aan synergie tussen de drie bedrijven, dat we ons verhaal nog moeten vertellen aan onze klanten en dat kost tijd. Maar als we dat goed doen, dan zullen de cijfers voor zich spreken. Ik geloof sterk dat we een meerwaarde zijn voor onze klanten, dat is ook de reden dat ik persoonlijk heb geïnvesteerd in het bedrijf. Er is geen enkel ander bedrijf in de wereld dat kan doen wat wij doen en we zullen ons daarin bewijzen.

Wat moeten we ons voorstellen bij die synergieën?

GUPTA: Telesign is bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf dat diensten levert aan Meta voor 5-10 landen, maar ze hadden geen connectiviteit in India, Sri Lanka of hun buurlanden. Door de synergie hebben zij ook toegang tot de connectiviteit van Route Mobile en intussen connecteren we hen in twintig landen. Zij moeten niet op zoek naar een extra partner in de regio. Op dezelfde manier heeft BICS een uitstekende connectiviteit in Afrika die Route Mobile en Telesign dan weer kunnen gebruiken voor hun activiteiten.

De techgiganten zoals Meta investeren ook in eigen verbindingen. Is dat concurrentie of iets totaal anders?

BOUTIN: Het is volledig anders. Meta is geen mobiele netwerkoperator. Via Route Mobile en een partner in Afrika breiden ze hun anti-fraude-activiteiten uit via onze directe connectiviteit daar, dat gaan ze niet zelf doen. Ja, ze leggen hun eigen onderzeese kabels, maar wij leveren de connectiviteit naar de bestaande mobiele netwerken.

‘We zijn misschien niet altijd de meest sexy speler, maar we winnen wel klanten waar Telenet er verliest’



GUPTA: Onze grootste kracht die we als fusie van drie bedrijven brengen is dat we sterke relaties hebben met operatoren in de VS en in Azië. Telesign heeft specialisaties in securityproducten, vooral in de VS. Maar de grootste markt rond digitale fraude zit in Azië, dus we gaan producten ontwikkeld door Telesign ook naar India of de rest van Azië kunnen brengen. In India hebben we trouwens alle banken al als directe klanten. Dus er moet niet geïnvesteerd worden in een nieuw product, het is in de eerste plaats kijken naar wat we samen kunnen doen. Het is bijna plug & play.

Proximus heeft best wat overnames achter de rug. Internationaal is er nu Proximus Global. Nationaal zijn de B2B-bedrijven gebundeld als Proximus NXT. Wat heeft u geleerd bij Proximus dat u meeneemt naar de investeringstak van Vodafone?

BOUTIN: Dat we de sector moeten heruitvinden. Dat doen we nu met Proximus Global, een manier vinden om de telecomnetwerken beter te monetiseren in de toekomst door alle aspecten van het netwerk te gebruiken. In het verleden kwamen we met sms, morgen leveren we quality on demand. API’s maken het mogelijk om netwerkcapaciteit van telco’s wereldwijd beter te benutten. Daar komt het op neer. Daarmee wil ik niet suggereren dat ik in mijn nieuwe rol exact hetzelfde ga doen, maar ik wil mijn functie wel gebruiken om ervoor te zorgen dat we een nieuwe kijk hebben op de telecomsector. Er komt meer druk vanuit de grote techspelers, telecomspelers hebben het moeilijker, dus je moet zorgen voor een nieuw evenwicht tussen de grote Europese telecomspelers en de Amerikaanse techreuzen.

Telecomspelers moeten geen techbedrijven worden, maar wel beter benutten wat ze vandaag al hebben om die techspelers als klant te bedienen?

BOUTIN: Als je denkt dat je als Europese telecomspeler kan concurreren met een Amerikaanse techgigant, dan wens ik je veel succes. Het is onrealistisch om te denken dat je morgen nek aan nek kan gaan met een van hen. Maar zaken als API’s om netwerkcapaciteiten beter te benutten is zo’n traject waar Europese telco’s nieuwe omgevingen kunnen creëren die de machtsverhoudingen beter in balans brengen. Met Global proberen we voor iets meer convergentie te zorgen tussen tech en telco. Europa moet daar op springen als we binnen vijf tot tien jaar nog een stem willen hebben in de wereld. Ik hoop dat ook mee te nemen naar mijn nieuwe rol.

‘Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij een IPO’

Is die richting niet vooral interessant voor Vodafone, dat aanwezig is in meerdere landen? De consumenten die klant zijn bij Proximus zitten in één land, is dat geen risico voor het bedrijf?

BOUTIN: Neen, net omwille van Proximus Global waar we effectief wereldwijd klanten bedienen. Dat deel van onze business is een opportuniteit om de verbindingen naar al die lokale netwerken te orkestreren. Daar heb je een ‘laag’ zoals Proximus Global voor nodig, inclusief spelers als Vodafone, Deutsche Telekom, Proximus. Je hebt een interface nodig tussen de services en eindgebruikers. Dat biedt enorme mogelijkheden voor Rajdip en zijn team. Maar ook Proximus als Belgisch telecombedrijf kan voordelen halen uit een betere monetisatie van haar netwerk met nieuwe diensten. Het voorbeeld dat we daarbij aanhalen is dat van een grote voetbalmatch waar bijvoorbeeld Netflix een reeks rond voetbal wil promoten met een trailer in 4K op ieders telefoon. Dan moet je er zeker van zijn dat je gegarandeerd 4K-streamingkwaliteit kan aanbieden op de plek waar zoveel mensen samenkomen. Dan kunnen we een vergoeding aan Netflix vragen en in ruil krijgen zij de garantie dat hun video in de best mogelijke kwaliteit vlot streamt op die plaats op dat tijdstip. Dat kan je doen met 5G standalone (waarbij zowel de core als de radio volledig uit 5G-technologie bestaan, nvdr). Proximus wint daarbij als netwerkoperator, Netflix wint omdat het zeker is dat haar video kan worden afgespeeld, en Proximus Global fungeert als dienstverlener die zo’n dienst ook op het netwerk van pakweg Telenet of Orange kan aanbieden, want als streamingdienst wil je niet enkel de klanten van één telecombedrijf bereiken.

Hoe ver staat Proximus met 5G standalone en de overstap naar 5G Advanced?

BOUTIN: Dat komt er aan naarmate we Huawei voor Nokia inruilen en we mikken daarvoor op eind 2026.

Hoe kijkt u naar Digi vandaag? Zijn ze een minder grote dreiging dan bij hun start twee maanden geleden?

BOUTIN: Daar zijn we bij onze resultaten duidelijk in geweest: het valt mee, het is een nieuw merk maar ze spelen op de zeer low cost market. Dat is geen segment waar we willen zijn.

Het is nochtans een segment waar u wel bent, met Scarlet en Mobile Vikings.

BOUTIN: Ja, maar we zien ook welke kwaliteit ze bieden, of niet bieden. Er zit ook een verschil van twee jaar tussen het aanbod van Scarlet en van Digi. Maar het is aan de klant om te kiezen wat ze willen. Ondanks de nieuwkomers groeit onze postpaid klantenbasis. Ik vreesde hen niet voorheen en dat is vandaag niet veranderd. Het loopt zoals we verwachtten dat het zou lopen. Ze moeten ook nog wat wennen en aanpassen denk ik. Vaak denkt men dat de Belgische markt is zoals alle andere Europese markten, zoals in Portugal, Spanje, Roemenië (de landen waar het Roemeense moederbedrijf Digi, dat de helft van DIGI Belgium bezit, nvdr). Dat is niet het geval. Misschien een beetje, maar er is nu een stevige reality check bezig.

Wat ziet u zelf als de grote verwezenlijkingen bij Proximus?

BOUTIN: De glasvezeluitrol. Zorgen dat België de voordelen van die infrastructuur kan plukken, daar ben ik zeker trots op. Op de tweede plaats het feit dat we marktaandeel winnen. Dat was niet het geval toen ik bij het bedrijf toekwam. We zijn misschien niet altijd de meest sexy speler, maar we winnen wel klanten waar Telenet er verliest. De situatie is helemaal omgedraaid. En uiteraard dat we een derde poot voor de groep hebben met Proximus Global waarbij we mensen als Rajdip mee aan tafel hebben. Als ik er nog eentje mag toevoegen, dan ben ik ook heel blij dat we sociale vrede en steun hebben van de vakbonden en onze werknemers. Onze mensen zijn nooit zo geëngageerd geweest. We waren in het verleden een ander soort bedrijf, daar is een cultuurshift geweest om ons naar 2025 te brengen.