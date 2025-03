Hammerspace gaat voor ultrasnelle gedeelde opslag

Het potentieel om de bestaande GPU-computerinfrastructuur volledig te transformeren, door het resourcegebruik en de energie-efficiëntie te verbeteren, maar ook door de AI-opslagkosten sterk te verlagen: bij de introductie van zijn Tier 0-technologie schuwt Hammerspace de grote woorden niet.

Hammerspace vertienvoudigde vorig jaar zijn omzet. Om die groei in goede banen te leiden, haalde het bedrijf uit San Mateo begin dit jaar Jeff Giannetti aan boord in de rol van Chief Revenue Office (CRO). Giannetti – een ancien uit de verkooporganisatie van NetApp – werkte eerder bij concurrent WEKA, dat cloud-dataplatformen voor AI-infrastructuren levert.

Data News ontmoette Giannetti in het kader van de IT Press Tour in Silicon Valley. ‘AI is de belangrijkste technologische ontwikkeling van onze tijd’, stelt hij. ‘De uitdaging daarbij is het creëren van een infrastructuur die overal een snelle toegang tot ongestructureerde data biedt. Toen ik zag hoe Hammerspace die uitdaging aanpakt, leek het mij niet meer dan logisch dat ik daar mee mijn schouders onder zou zetten.’

Infrastructuurbarrières elimineren

Naast grote Amerikaanse klanten als Meta, het moederbedrijf van Facebook, en Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos, slaagt Hammerspace er almaar beter in om ook klanten van buiten de VS aan te trekken: met name in Europa en Azië. Naar de reden voor die versnelling hoeven we niet lang te zoeken. Daar zit de groeiende vraag naar AI-storage en hybride cloud computing voor veel tussen.

‘De uitdaging is het creëren van een data-infrastructuur die overal snelle toegang tot ongestructureerde data biedt’

Met oplossingen die de efficiëntie van de bestaande GPU-computerinfrastructuur verhogen, GPU-prestaties maximaliseren en datasilo’s elimineren, speelt Hammerspace handig in op die vraag. Het doel van die aanhoudende innovatiedrang is ‘de infrastructuurbarrières te elimineren die een belemmering vormen voor datagebruikers en datasystemen zoals grote taalmodellen, generatieve AI, supercomputers en data-analyseplatformen’, aldus CEO David Flynn.

GPU-prestaties maximaliseren

Onder de noemer ‘Tier 0’ presenteerde Hammerspace eind vorig jaar zijn jongste innovatie: een nieuwe storagelaag die de lokale NVMe-opslag in GPU-servers benut voor ultrasnelle gedeelde opslag. Die Tier 0-technologie, ontworpen om opslagknelpunten te elimineren en de GPU-prestaties te maximaliseren, heeft volgens Hammerspace het potentieel om de bestaande GPU-computerinfrastructuur volledig te transformeren: enerzijds door het resourcegebruik en de energie-efficiëntie gevoelig te verbeteren en anderzijds door de AI-opslagkosten sterk te verlagen.

‘Daarvoor brengen wij alle storagelagen, van Tier 0 tot de archiveringslaag, samen op één enkel dataplatform’, legt Flynn uit. Met dat Global Data Platform zorgde Hammerspace eerder al voor een transformatie in databeheer, in een wereld waarin je je digitale assets niet langer in de opslagsilo van één leverancier kan opsluiten. Met zijn Tier 0-technologie zorgt Hammerspace er nu ook voor dat je de ongebruikte lokale opslag van je GPU-servers tot een onderdeel van datzelfde Global Data Platform kunt omtoveren.

Gebundelde opslagcapaciteit

Ter illustratie haalt Flynn het voorbeeld aan van een bedrijf dat 1.000 GPU-servers in de cloud heeft staan, goed voor het draaien van 8.000 GPU’s. Maar het benutte lang niet alle capaciteit. Er was 30 petabyte aan ‘stranded’ of verspilde capaciteit. Dankzij de Tier 0-technologie kan het bedrijf die 30 petabyte voortaan op één platform samenbrengen met de 20 terabyte aan externe NVMe-storage (Tier 1) waarover het beschikt. Zo kan het bedrijf uiteindelijk rekenen op 50 petabyte aan gebundelde opslagcapaciteit, zonder dat daarvoor moet investeren in infrastructuur.