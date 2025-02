iX Systems: Hybride dataopslag blijft de norm

Bedrijven willen meer controle over hun data, naast een betere beveiliging tegen ransomware. Tegelijk staat het budget voor storage onder druk en zoeken ze een manier om meer te doen met minder. Volgens iX Systems zijn het allemaal redenen waarom bedrijven blijven kiezen voor on-prem dataopslag. De praktijk blijft echter hybride.

iX Systems is het bedrijf achter het merk TrueNAS. Het ontwikkelt naast storagesystemen ook servers. Binnen zijn TrueNAS-portfolio biedt iX Systems vijf reeksen van ‘storage appliances’ aan. Die bestrijken het volledige opslagspectrum, van kritieke centrale systemen tot kleine oplossingen voor filialen.

Hybride steeds meer de norm

Data News bracht een bezoek aan de productiesite van iX Systems in Campbell, Californië, in het kader van de IT Press Tour. ‘Een hybride aanpak is ook voor storage vandaag de norm’, zegt Executive VP Brett David, ‘ook al stond twintig jaar geleden alles nog on-prem en was de voorspelling toen dat alles binnen de tien jaar in de cloud zou zitten.’

In het algemeen moet IT al een hele tijd meer doen met minder

Die voorspelling is niet uitgekomen. David verwijst in dat verband naar onderzoek van Gartner, waaruit blijkt dat on-prem en cloud storage momenteel aan dezelfde snelheid groeien. ‘Zelf zien wij onze klanten ook heel wat data uit de cloud ‘repatriëren’ en weer on-prem brengen.’ Een strategie die edge, core en cloud in balans brengt, is daarom aangewezen.

Storagebudget onder druk

Een tweede trend is de huidige omwenteling in de virtualisatiewereld. ‘In het algemeen moet IT al een hele tijd meer doen met minder’, zegt Morgan Littlewood, SVP Product Management & Business Development. ‘De budgetten groeien niet langer en ook het potje voor storage neemt af.’ Dat de licentiekosten voor VMware serieus zijn opgelopen, helpt daarbij uiteraard niet. ‘Heel veel bedrijven willen wel afstappen van VMware, maar kunnen dat voorlopig niet. In de praktijk zal 95% van de VMware-klanten daarom toch bijtekenen voor nog eens drie jaar.’

Intussen is vooral het storagebudget daarvan het slachtoffer, meent Littlewood. Want om VMware te kunnen betalen, moeten bedrijven extra budget zien te vinden – dat ze vaker wel dan niet weghalen bij storage. ‘Het gebruik van TrueNAS helpt dan om te besparen en zo alsnog dat extra budget voor VMware te vinden, zonder dat je storage-infrastructuur eronder hoeft te lijden.’

Maximale controle over eigen data

Een derde tendens die almaar sterker de kop opsteekt, is de vraag naar datasoevereiniteit. Bedrijven willen altijd de controle over de eigen data uitoefenen én behouden. ‘Dat verklaart ook waarom steeds meer organisaties hun data opnieuw on-prem plaatsen.’ Naast intrinsieke zorgen om veiligheid en de externe dwang die overheidsregulering uitoefent, is een belangrijke stimulans hier ook de bekommernis om het vrijwaren van de privacy bij AI-gebruik.

Daarnaast noteert Morgan Littlewood een grote nood aan institutionele archivering van digitale assets. Een extra bekommernis daarbij is het tegengaan van ‘bit rot’, de langzame achteruitgang van de prestaties en integriteit van data met een lange opslagtijd, waardoor je oudere data bijvoorbeeld niet meer kunt openen. Het gebruik van OpenZFS, het opensource ZFS-bestandssysteem dat ‘bit rot’ elimineert en een langdurige gegevensretentie garandeert, kan hier volgens hem soelaas bieden.

3-2-1-strategie tegen ransomware

Als laatste trend verwijst Littlewood naar de adoptie van een sterker beveiligingsbeleid. ‘Dat moet ook wel,’ besluit hij, ‘want ransomware blijft maar groeien. Zo telden we in 2024 zeven maal meer aanvallen tegen AWS alleen al.’ Hét antwoord op die veiligheidsuitdaging is volgens hem investeren in een betere RPO en RTO. ‘Dat doe je met een 3-2-1-strategie als bescherming tegen ransomware. Je bewaart dan drie verschillende kopieën van je data op twee verschillende opslagmedia, waarvan je één kopie altijd off-site houdt.’