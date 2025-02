Public cloud in België: euforie maakt plaats voor realisme

De explosieve groei van public cloud lijkt voorbij. Na jaren van ongebreideld enthousiasme, blijkt de tevredenheid van Belgische bedrijven over public cloud providers te dalen.

De euforie rond de voordelen en het kostenplaatje van public cloud – denk vooral aan Google, Microsoft (Azure) en Amazon Web Services – maakt plaats voor een meer realistische kijk op de mogelijkheden en beperkingen van cloud computing. Dat blijkt uit de nieuwste Whitelane-studie over IT-sourcing in België, waarover Data News vandaag exclusief bericht.

De studie, die donderdag voorgesteld werd aan de klanten, toont aan dat de tevredenheid over public cloud providers daalt. ‘We zien echt wel dat men iets minder tevreden is over die public cloud vendors en dat de groei vertraagt’, zegt Jef Loos van Whitelane. De belangrijkste reden voor deze dalende tevredenheid is de kostprijs. ‘Klanten zien nu en beseffen dat public cloud niet gratis is en de facturen voor public cloud diensten vallen vaak hoger uit dan verwacht’, klinkt het.

De facturen voor public cloud diensten vallen vaak hoger uit dan verwacht’

Maar Loos ziet nog een andere, belangrijke reden: het wegvallen van schaalbaarheid als argument. ‘Die flexibiliteit was lange tijd hét verkoopsargument voor public cloud, maar blijkt in de praktijk minder evident dan gedacht. Kijk bijvoorbeeld naar Microsoft. Als je daar een mooie prijs voor public cloud diensten wil, dan moet je je meteen engageren voor een groot volume. Zo valt het argument van snelle schaalbaarheid en flexibliteit natuurlijk snel weg’, weet Loos.

Microsoft blijft dominant in cloud

De studie signaleert verder dat Microsoft Azure de onbetwiste marktleider blijft in de Belgische public cloud markt. Een blik op de grafiek van Infrastructure Cloud Platforms leert dat 204 van de 300 bedrijven die deelnamen aan de studie reeds een contract met Microsoft hebben voor Azure-clouddiensten. Amazon Web Services is op zich een sterke speler ook, maar moet zich wel tevreden stellen met 92 van de 300 bedrijven. Oracle Cloud en Google Cloud Platform volgen op ruime afstand met respectievelijk 26 en 29 klanten. ‘Het toont de dominantie van Microsoft in de cloud, maar ook dat meer en meer Belgische bedrijven voor multicloud-oplossingen gaan’, analyseert Jef Loos.

Ondanks de dalende tevredenheid en de hoge kosten, blijft public cloud wel een belangrijke trend in de IT-markt. Whitelane verwacht dat de groei de komende jaren verder zal vertragen. ‘Het is geen stilstand van public cloud’, zegt Jef Loos, ‘maar wel een duidelijke slowdown’.

Software cloud platforms

Ook in het segment van software cloudplatformen voert Microsoft de ranking aan: in aantal contracten – en daaruit afgeleid marktaandeel – maar ook qua tevredenheid. Doen het goed tot zeer goed: Workday – dat opnieuw 6 procent vooruit gaat in de tevredenheidsscore – en ServiceNow dat 4 procent vooruit gaat en zo plaats 3 bezet. Vorig jaar vielen Workday en ServiceNow nog net onder de mediaan qua tevredenheid. Minder goed nieuws is er voor SAP. SAP heeft weliswaar 90 cloudcontracten in deze studie tegenover 110 voor Microsoft Dynamics, maar klanten beoordelen SAP nog steeds ondermaats. Al kan de IT-gigant zich wel optrekken aan de verbetering tegenover vorig jaar. Nog slechter vergaat het Oracle dat opnieuw 3 procent daalt in tevredenheid en nu helemaal onderaan het klassement bengelt.