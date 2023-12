Vier dagen op AWS re:Invent: Amazon Web Services ziet geen donderwolken

Op de twaalfde editie van zijn eigen megaconferentie in Las Vegas maakte Amazon Web Services een zeer zelfzekere, soms zelfs wat snoeverig eigenwijze indruk. Het deert hen niet dat de hele sector van de clouddiensten op zijn kop staat door de komst van nieuwe ontwikkelingen als generatieve AI: ze denken de beste kaarten in hun hand te hebben. Nu ze nog uitspelen.

Vegas, baby! Het geld rolt, drank klatert uit flessenhalzen, aan de hotelbalies word je op een bedenkelijke blik onthaald wanneer je maar één sleutel voor je kamer vraagt. De zondige woestijnstad, waar het nog altijd niet al te veel moeite kost om op één wilde nacht de rest van je leven naar de Filistijnen te helpen, staat na de coronadip weer helemaal terug op de kaart. In 2022 verwelkomde Las Vegas bijna vijf miljoen conventiebezoekers, op een totaal van iets minder dan 39 miljoen reizigers. Inderdaad een minderheid, maar de casinohotels, de horeca en de andere pretfaciliteiten zien hen niettemin graag komen: een gemiddelde conventiebezoeker spendeert hier namelijk 970 dollar (885 euro) per kop tijdens zijn verblijf, en dat is ongeveer 180 dollar meer dan een doorsnee toerist.

Meer dan vijftigduizend van die badgedragers streken hier in deze laatste week van november neer voor AWS re:Invent, de jaarlijkse partnerconferentie van clouddienstenprovider Amazon Web Services (onderdeel, natuurlijk, van techreus Amazon). Ze kregen er keynotes gepresenteerd van interne personaliteiten als AWS-ceo Adam Selipsky, naast een tweeduizendtal technische breakout-sessies voor alle specifieke diensten die AWS levert. Want dat zijn er natuurlijk wel wat. Mogelijk weet zelfs niemand binnen Amazon Web Services zelf hoeveel verschillende soorten clouddiensten het bedrijf allemaal aanbiedt. En dat komt vooral omdat de oplossingen van AWS heel erg à la tête du client worden ontwikkeld.

‘We hanteren daar intern een term voor: customer obsession‘, zegt Steph Lone, Global Leader voor AWS’ Solutions Architecture voor de media- en Entertainmentindustrie. ‘Onze klanten praten makkelijker met mensen die uit hun eigen industrie komen, en die het proces van cloudtransformatie al eerder hebben doorlopen. Ik, bijvoorbeeld, heb bij het Amerikaanse mediabedrijf CBS, waar ik voorheen 25 jaar lang werkte voor ik bij AWS aan de slag ging, het technische werk achter meerdere Super Bowls en March Madnesses (grote, voor miljoenen kijkers uitgezonden sportwedstrijden in de V.S., RMe) overzien, dus ik weet wat er nodig is om op dat soort schaal met cloudinfrastructuur te werken. Het gaat eigenlijk niet om de technologie: het gaat om de oplossing. De technologie passen we aan op wat de klant nodig heeft.’

Brede waaier

De waaier aan use cases die op AWS re:Invent werden getoond is ongemeen breed, en de sectoren die ze bedienen liggen ver uiteen. De Britse bank NatWest gebruikt bijvoorbeeld Amazon Bedrock, een managed service waarop kunstmatig intelligente toepassingen worden ingebouwd via een API, om hypergepersonaliseerde berichten te versturen naar zijn 16 miljoen klanten. Voor de Wereldbank, ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, gebruikt grote AI-softwareprovider Alteia de AWS-cloud om snel te helpen doorzien waar er absoluut wegenwerken nodig zijn in ontwikkelingslanden: een belangrijke component in hun economische ontwikkeling. Binnen dat AWS-systeem worden terabytes aan open data en machine learning gecombineerd met satellietgegevens om snel een met een minimum aan kosten te achterhalen waar de pijnpunten zijn.

Voor sportartikelenfabrikant Adidas worden AWS-systemen gebruikt voor verscheidene echelons in de business, zoals productcreatie, handelsstrategieën, data-analyse, en het ERP (Enterprise Resource Planning)-systeem dat de ruggengraat van de Duitse gigant zijn activiteiten vormt.

En voor de Japanse videogamefabrikant Nintendo hielp AWS om het monolitische serversysteem achter de Nintendo eShop-downloadwinkel te ontkoppelen tot een architectuur gebaseerd op microservices: van elkaar onafhankelijke componenten die ieder proces as-a-service draaien, en constant met elkaar communiceren. Vandaag al realiseert Nintendo bijna de helft van zijn omzet via digitale verkoop, en de verwachting luidt dat die digital unit sales zeer snel de bovenhand zullen halen: het bedrijf achter Super Mario had dus een infrastructuur nodig die sneller mee kan opschalen.

Adam Selipsky’s keynote in The Venetian.

Best of times, worst of times

De lijst aan bevlogen klantenverhalen lijkt eindeloos, net als het aantal AWS-liaisons bij die cliënten die in het conferentiecentrum van het Venetian-casinohotel een podium beklommen, ter schalling van Amazons loftrompet. Wereldwijd is Amazon Web Services de marktleider wat cloudinfrastructuur betreft, zo blijkt uit cijfers van Synergy Research Group: met zijn 32 procent heeft het zelfs een flinke voorsprong op tweede speler Microsoft, wiens Azure-cloud goed is voor 22 procent van de markt (Google is derde met 11 procent, daaronder zijn er ‘kleintjes’ als Alibaba, IBM, Salesforce, Oracle en Tencent).

Die verhoudingen blijven nog wel eventjes zo, opperde CEO Adam Selipsky tijdens zijn tweeëneenhalf uur aanslepende keynote in de Venetian. ‘We hebben het concept van computerinfrastructuur heruitgevonden. In iedere regio hebben we drie availability zones die compleet los van elkaar kunnen werken wanneer er zich in een van de drie een probleem zou voordoen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat concurrenten maar één datacenter per regio hebben staan: wij hebben de dingen overdone omdat we weten dat onze cliënten absoluut zeker moeten zijn van de continuïteit van onze diensten.’

Selipsky gaf een redelijk verwaande indruk wanneer hij het op dat podium over de verschillen tussen AWS en de concurrentie had. Terwijl het voor alle leveranciers van clouddiensten – ook zij! – vandaag Dickensiaanse best of times, worst of times zijn. Meer bedrijven dan ooit schakelen over naar gemanagede clouddiensten. Met een wereldwijd gedeelde omzet van 563,6 miljard dollar (zo’n 514 miljard euro), en volgens marktstudiebureau Gartner een groei van 20,4 procent naar eind volgend jaar toe, is er nog nooit zoveel geld naar clouddienstenproviders gevloeid als vandaag. Alleen: er zijn meer en meer elementen waarop er een verschil moet worden gemaakt, dus ook een gigant als AWS moet op meer fronten dan ooit zijn troepen uitsturen.

AWS re:Invent 2023 (Foto: Noah Berger)

Serverloos en kunstmatig intelligent

Amazon Web Services wees tijdens re:Invent op een paar kleinere shifts in zijn activiteiten. De nood aan naadloze edge computing-oplossingen bijvoorbeeld, op locaties waar er geen of heel lastige toegang is tot een internetverbinding, en AWS onder meer 5G-data gebruikt. ’s Maandags kondigde de cloudprovider ook drie nieuwe serverless toepassingen aan, voor cliënten die hun infrastructuur automatisch willen laten schalen op basis van de noden van het moment.

En dan is er, natuurlijk, generatieve AI, een ontwikkeling met de potentie om het hele speelveld te veranderen. Op Selipsky’s podium hoorden we op een bepaald moment zelfs wat shots fired naar Microsoft. Terwijl momenteel niemand in de industrie tegenspreekt dat die techreus, dankzij onder meer zijn diepere en diepere verstrengeling met OpenAI, flinke manoeuvers aan het maken is op GenAI-gebied. Een verschil van tien procent in marktaandeel is ook weer niet zò ruim, zeker in veranderende tijden: alles kan nog gebeuren.

Maar Sri Elaprolu, hoofd van AWS’ Generative AI Innovation Center, is er gerust in. ‘Onze kracht blijft in de klantspecifieke dienstverlening zitten, en in ons aanbod dat we in drie lagen naar de klant brengen: onze op AI-toepassingen gerichte infrastructuur, een tools-middenlaag waar we – naast ons eigen Titan-model – ook met AI-modellen van andere aanbieders werken, en een bovenlaag met applicaties als onze Amazon Q-chatbot.’

‘Shots fired’ richting Microsoft.

Geen struikelblok Europa

Ook Europa, dat op gebied van persoonsgegevens in essentie een afgesloten datasilo moet worden op ordonnantie van de Europese Unie, is geen struikelblok voor AWS. Om te voorkomen dat gevoelige data van Europese burgers buiten de grenzen van het continent komen, trekt de cloudprovider momenteel een European Sovereign Cloud op. Maar dat past ook gewoon binnen de bestaande structuur die AWS heeft aangenomen, zegt Lone, die binnen haar vertical van media en entertainment ook Europese bedrijven als klant heeft. Zoals de Britse openbare zender BBC, het Duitse mediabedrijf ProSiebenSat.1 en het Belgische DPG Media. ‘We werken per definitie met regio’s, waar data van onze klanten ook blijven zitten. Wijzelf verhuizen geen klantendata van de ene regio naar de andere, hoewel klanten dat in principe wel zelf kunnen doen. Ik zie geen enkele terughoudendheid bij onze klanten door die nieuwe Europese dataregels.’

Alleen maar goed nieuws dus, op die podia en in die conferentielokalen van AWS re:Invent. Alles lijkt van de cloudreus af te glijden. Je kunt zeker van jezelf zijn, en dan kun je zijn zoals de sleutelfiguren van Amazon Web Services op dit event. Cocky. En geen enkele plaats op de wereld is beter om zo’n goednieuwsshow te brengen dan Las Vegas. Het werkt: anders zou de aankondiging van diep technische diensten als Amazon Aurora Limited Database en Amazon Redshift Serverless niet zo’n overdonderend applaus krijgen vanuit de zaal, alsof het om de presentatie van een nieuwe iPhone gaat.