Voortaan kan je WhatsApp (veel makkelijker) privé en zakelijk gebruiken op één toestel

Meta introduceerde zopas een nieuwe functie voor zijn chatdienst WhatsApp die het mogelijk maakt om tegelijkertijd twee WhatsApp-accounts te gebruiken op dezelfde smartphone.

De update is vooral handig voor WhatsApp-gebruikers die vaak moesten schakelen tussen – bijvoorbeeld – een werkaccount en een persoonlijk account. In het verleden betekende dit dat je je eerst moest afmelden bij het ene account, om vervolgens in te loggen bij het andere. Of je moest steeds twee smartphones op zak hebben, wat ook weinig praktisch is.

Extra sim nodig

Als je in WhatsApp een tweede account wil instellen, dan heb je wel een tweede telefoonnummer en simkaart nodig, of een smartphone die multi-SIM of eSIM accepteert. Intussen bieden steeds meer mobiele telefoons plaats aan een fysieke tweede simkaart, meestal op de plek waar je ook een geheugenkaartje kan plaatsen. Het is dan het een, of het ander.

Open vervolgens de WhatsApp-instellingen, klik op het pijltje naast je naam en kies voor Account toevoegen. Je bepaalt zelf de privacy- en meldingsinstellingen voor elk account. Zie je nog geen pijltje naast je naam te staan, oefen dan nog even geduld: de update wordt dezer dagen wereldwijd uitgerold, waardoor het even kan duren voordat de nieuwe functie bij iedereen beschikbaar is.

Nog niet voor iOS

Voorlopig is de nieuwigheid alleen beschikbaar voor Android-gebruikers. Of en wanneer de feature naar de iPhone komt, is niet duidelijk.