Brugse topsportschool gaat e-sports aanbieden

Het KTA Brugge gaat als eerste secundaire school e-sports aanbieden binnen een aantal richtingen. De focus ligt niet alleen op gamen, maar op verschillende kerncompetenties in de sector.

E-sports is al enkele jaren in opmars en onder meer aan de VUB, Howest en PXL kan je je vandaag al toeleggen op gamen en de aspecten daarrond. KTA Brugge werkte samen met mensen van de VUB om dat ook in het secundair onderwijs te lanceren.

Concreet gaat het om een pakket van drie uur e-sports die in het 3e tot 6e jaar als specialisatie in de ASO-opleidingen Economie, Humane Wetenschappen en STEM worden gegeven en in het 5e en 6e jaar in de richting Internet of Things (TSO).

‘Wie de opleiding start, ondertekent ‘spelregels’ die te maken hebben met het inplannen van schermtijd, het kiezen voor een gezonde levensstijl, het nemen van voldoende nachtrust, het kiezen voor fairplay, het betuigen van respect … ,’ zegt Lien Hautekeete, directeur van het KTA Brugge. ‘Veel van deze zaken hebben te maken met het ontwikkelen van de focus, discipline en mentaliteit die ook in onze andere sportopleidingen cruciaal zijn.’

De focus in het lessenpakket ligt op gameplay, kerncompetenties, zelfmanagement maar ook in communicatie van teamleden en het ontwikkelen van een professionele attitude. Tegelijk wil de opleiding niet alleen de focus leggen op een carrière als gamer, maar ook op wie als host, influencer, analist of meer op technisch vlak in e-sports aan de slag wil gaan.