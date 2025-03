Caroline Van Cleemput moet Snowflake verder uitbouwen in ons land

Cloudopslagspecialist Snowflake heeft Caroline Van Cleemput aangesteld tot regiodirecteur voor de Benelux.

Voor wie Snowflake niet meteen kent: de oplossingen die het softwarebedrijf aanbiedt draaien rond een cloudgebaseerd datawarehouse-platform. Dat moet bedrijven in staat stellen om grote hoeveelheden data op te slaan, te verwerken en te analyseren. En je raadt het al: AI is een van de speerpunten om dat efficiënt te kunnen doen.

Caroline Van Cleemput krijgt nu de eindverantwoordelijkheid voor België, Nederland en Luxemburg. Een van haar uitdrukkelijke taken is om een lokaal team op te bouwen in België en Luxemburg en zo ook de verkoop van Snowflake in ons land uit te bouwen.

Van Cleemput kan terugvallen op heel wat saleservaring en eindverantwoordelijkheden bij verschillende ICT-leveranciers in ons land. In haar vorige job was ze vier jaar lang aan de slag bij Salesforce als regional vice president. Daarvoor was ze meer dan 8 jaar de Belgische country manager van cybersecuritybedrijf Check Point Software. Nog daarvoor was ze bijna 7 jaar channel sales manager bij een ander securitybedrijf, Trend Micro. Het distributiekanaal is waar ze haar carrière ook startte: bij Azlan en nadien Westcon.

Snowflake is opgericht in San Mateo (California) en heeft haar hoofdzetel ondertussen in Bozeman (Montana). Het Amerikaanse databedrijf telt meer dan 7.000 werknemers en noteert op de New York Stock Exchange. Het bedrijf is sinds de oprichting in 2012 doorgegroeid tot een waarde van meer dan 51 miljard dollar.