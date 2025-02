CIO-wissel bij KBC

Vanaf 1 maart neemt Kris Vervaet de rol van CIO op bij KBC. Hij volgt Isabel Van Mele op die een internationale rol gaat opnemen binnen KBC.

Na vier jaar als Chief Information Officer bij KBC, schuift Isabel Van Mele nu door tot Chief Innovation, Digital Transformation and Business Performance Officer voor de internationale markten waarin KBC actief is. Dat zijn Slowakije, Hongarije en Bulgarije. ‘Ik ga dus nu veel meer riching de business, naar de ‘core ‘ van de bancaire processen’, vertelt Van Mele aan Data News. Ze kijkt positief terug op de afgelopen jaren. ‘Ik wilde een vrouwelijk IT-rolmodel zijn voor veel collega’s met een warm hart voor mensen. Ik heb echt van elk moment genoten’, klinkt het.

Kris Vervaet startte een tiental maand geleden bij KBC als Senior General Manager Group Organization & Operations en neemt vanaf 1 maart de CIO-fakkel over. ‘Ik kijk er naar uit om een team van meer dan 3.500 gepassioneerde en getalenteerde collega’s te leiden en samen met onze business partners onze digitale transformatie verder te versnellen’, zegt Vervaet op LinkedIn.

Kris Vervaet © DN/WEB

Kris Vervaet startte zijn carrière bij het toenmalige Belgacom en nam later binnen Proximus verschillende rollen op. In 2012 ruilde hij telecom in voor energie en switchte hij naar EDF Luminus als Chief Commercial Officer. Zes jaar later koos hij opnieuw voor een andere sector: Medialaan en later DPG Media waar hij Chief Digital Officer en CEO werd. Vervaet kiest met KBC dus nogmaals voor een andere sector, maar keert wel weer terug naar IT.