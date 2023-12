Datacenterbeheerder KevlinX heeft nieuwe CEO

De organisatie benoemt Eric Boonstra tot nieuwe baas.

Datacenterbouwer KevlinX, met kantoren in Brussel en Amsterdam, heeft Eric Boonstra benoemd tot nieuwe CEO. Boonstra is een oudgediende in de datacenterbranche. Hij was voordien CEO van het Nederlandse datacenterbedrijf EvoSwitch. Nadat die werd overgenomen door het Amerikaanse Iron Mountain, ging Boonstra daar aan de slag als VP & general manager EMEA.

En nu staat hij dus aan het hoofd van KevlinX. De van oorprong Nederlandse datacenterbeheerder haalde eerder dit jaar geld op bij Macquarie Capital en zal dat inzetten voor een groot datacenter in Brussel. Boonstra moet deze uitbreiding in goede banen leiden.