Izabella Molnar kiest voor CIO-job bij Group Jansen

Na maar liefst 25 jaar in de financiële sector, kiest Izabella Molnar voor een job in een bouwbedrijf. De ex-CDTO van Ethias is nu de CIO bij Group Jansen.

Sinds 3 februari om precies te zijn is Izabella Molnar de nieuwe Chief Information Officer bij Group Jansen. Jansen is een van de gevestigde bouwbedrijven in ons land, gespecialiseerd in interieurafwerking en technische installaties. Toch wel een hele carrièreswitch voor Izabella Molnar na 25 jaar in de financiële wereld bij onder meer Accenture, Capgemini en Gfi vooraleer ze in 2021 Chief Digital Transformation Officer bij Ethias werd.

Izabella Molnar

‘Jansen is een zeer innovatief en atypisch bouwbedrijf’, zegt Molnar aan Data News. ‘De klik met de CEO, Nadia Jansen, was meteen zeer joviaal. Het bedrijf is ook zeer inclusief. Op de CFO na zijn alle andere directieleden vrouwen’, aldus Molnar. Group Jansen is één van de grotere bouwbedrijven die in een B2B-omgeving onder meer binneninrichting doet, met eindverantwoordelijkheid van A tot Z. ‘Een echte one stop shopping binnen de bouw/interieursector, en we weten allemaal hoe gemakkelijk dit kan zijn’, zegt Molnar nog. ‘En dat alles met korte beslissingslijnen waarmee je echt het verschil kunt maken; dat is wat me over de schreef getrokken heeft’, klinkt het enthousiast.