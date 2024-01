Lode Peeters na 18 jaar weg bij Tobania

De topman van Tobania heeft het bedrijf verlaten. Met de overname door Sopra Steria achter de rug gaat hij zich op andere activiteiten toeleggen.

Peeters begon in 2006 met Tobius als CEO en medeoprichter. In 2014 ging het bedrijf samen met Saga Consulting verder als Tobania. Tobania zelf werd vorig jaar overgenomen door Sopra Steria. Dat markeert nu ook een einde voor Peeters als CEO van het bedrijf.

Maar aan pensioen wordt nog niet gedacht. Peeters blijft voorzitter van Agoria, maar is vandaag ook actief als investeerder in Belgische tech- en maakbedrijven, waar hij ook actief is als bestuurder. Daarnaast is hij ook adviseur en coach.

Wie hem opvolgt bij Tobania is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens de overname nam Sopra Steria immers ook sectorgenoot Ordina over. Vandaag wordt er daar intern gekeken hoe die drie samen verder gaan in ons land.