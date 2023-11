Nederlandse Hanneke Faber gaat Logitech leiden

Logitech heeft een nieuwe CEO gevonden. De nieuwe topvrouw begint op 1 december.

In juli maakte Logitech bekend dat toenmalige CEO Bracken Darrell na tien jaar stopte als topman. Hij werd op dat moment ad interim vervangen door bestuurslid Guy Gecht. Darrell is intussen CEO van VF Corporation, het merk achter onder meer Vans, The North Face en Timberland.

Hanneke Faber (c) Logitech)

Intussen ging Logitech op zoek naar een definitieve opvolger. Het bedrijf kiest daarbij voor Hanneke Faber, vandaag president Global Nutrition bij Unilever, waar ze ook deel uitmaakt van het executive team.

Faber werkt sinds 2018 voor Unilever. Daarvoor was ze vier jaar aan de slag bij Ahold Delhaize waar ze zowel CCO als chief e-Commerce en Innovation officer was en lid van het executive team.

Voor die tijd werkte ze 21 jaar lang voor Procter & Gamble waar ze doorgroeide tot vicepresident voor enkele grote merken van het bedrijf zoals Pantene en Head & Shoulders. Faber behaalde daarvoor een bachelor journalistiek aan de University of Houston en is ook zevenvoudig Nederlands kampioene duiken.

Faber begint op 1 december, in eerste instantie vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland. Volgend jaar verhuist ze naar Sillicon Valley. Huidig CEO ad interim Guy Gecht wordt opnieuw bestuurslid.