Robert van der Eijk wordt CEO van Akkodis Benelux

Robert van der Eijk ruilt NTT Data België in om CEO te worden van Akkodis Benelux. Hij moet de groei van het technologiebureau versterken.

Robert van der Eijk werkte elf jaar als executive vice president voor CapGemini Invent België en was tot voor kort managing director voor digitale strategie en advisory voor NTT Data in ons land. Daarvoor werkte hij ook enkele jaren voor PwC. Nu start hij dus als nieuwe CEO voor Akkodis Benelux.

Akkodis is een technologie- en ingenieursbureau dat onder meer bedrijven moet helpen bij hun digitale transformatie. Het wereldwijde bedrijf is een dochteronderneming van The Adecco Group.

Van der Eijk volgt in zijn nieuwe functie Serge Vandenhoudt op. Met zijn dertig jaar ervaring in verschillende sectoren moet van der Eijk de voortdurende groei en ontwikkeling van Akkodis Benelux ondersteunen.