Tim Pfaelzer wordt general manager en SVP Veeam EMEA

Veeam Software, speler in dataprotectie en ransomwareherstel, heeft Tim Pfaelzer benoemd tot general manager en Senior Vice President EMEA. Pfaelzer is in deze rol verantwoordelijk voor de bedrijfsactiviteiten in alle segmenten en markten in de regio.

Tim Pfaelzer is sinds juli 2021 werkzaam bij Veeam, als Vice President Enterprise EMEA. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de IT-sector, onder meer in senior managementfuncties bij Dell Technologies en verschillende functies bij Adobe, Autodesk en Salesforce.

‘In een tijd waarin het succes van elke organisatie afhangt van de beschikbaarheid van kritische bedrijfsdata, is het essentieel dat ze snel kunnen herstellen van een storing of dataverlies’, zegt Pfaelzer. ‘We helpen onze EMEA-klanten om hun organisatie draaiende te houden door hen de meest uitgebreide mogelijkheden te bieden op het gebied van dataprotectie en ransomwareherstel.’

In samenwerking met Dutch IT Channel.