Topman Logitech stopt na tien jaar

Bracken Darrell stopt vrijwel meteen als topman van Logitech. Hij blijft nog een maand aanwezig, maar wordt in zijn functie meteen vervangen.

Darrell werd CEO in 2013 en zal de komende maand de overgang naar een nieuwe topman mee begeleiden. Bestuurslid Guy Getch wordt intussen CEO ad interim. De reden van het vertrek is dat Darrell een nieuwe job elders zou hebben. Waar dat zou zijn is nog niet bekend.

Het Zwitserse logitech is een van de bekendste en grootste spelers in randapparatuur, met onder meer muizen, toetsenborden, oortjes, webcams, tabletbehuizingen en andere accessoires. In de tien jaar dat Darrell aan het roer stond nam het bedrijf onder meer Astro (gaming headsets) en streamsoftware Streamlabs over.

In het persbericht van Logitech omschrijft Darrell zijn vertrek als het juiste moment, en benadrukt hij te werken aan een vlotte overdracht voor zijn opvolger.