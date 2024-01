Cyber Command van Defensie ontvangt eerste rekruten via MolenGeek en BeCode

Het Cyber Command van Defensie ontvangt binnenkort voor het eerst vier rekruten die voortvloeien uit de samenwerking met MolenGeek en BeCode, twee verenigingen die actief zijn rond opleidingen richting de digitale sector, waarbij ook sociale integratie een rol speelt. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) deze week bekendgemaakt.

Het Cyber Command is verantwoordelijk voor de cyberveiligheid van de netwerken en wapensystemen die Defensie gebruikt, voor het verzamelen van informatie voor de militaire inlichtingendienst en voor het uitvoeren van operaties in cyberspace. Binnen enkele maanden wordt het de vijfde component binnen Defensie.

De minister verwijst al langer naar Defensie als de grootste rekruteerder op de Belgische arbeidsmarkt. Daarbij hecht ze veel belang aan zijn rol als motor voor sociale promotie. Het is in die optiek dat er samenwerkingen op poten werden gezet met verenigingen als MolenGeek en BeCode. ‘Door dat partnerschap kunnen jongeren na een opleiding van zeven maanden, die door Microsoft is gecertificeerd, aan de slag bij het Cyber Command’, aldus Dedonder. ‘Van zodra ze zich hebben aangesloten, kunnen ze verder een opleiding volgen naar gelang hun profiel. Er zijn veertig verschillende beroepen binnen Cyber Command.’

Joint Cyber Defense Resilience Force

De minister maakt ook van de gelegenheid gebruik om de Joint Cyber Defense Resilience Force voor te stellen. Dat project heeft tot doel een reserve op te richten binnen het Cyber Command. Door middel van partnerships met de private sector wil Defensie zijn arsenaal aan experten uitbreiden om in staat te zijn elke cyberaanval van grote omvang op te kunnen vangen.

Op een jaar tijd is het aantal effectieven binnen het Cyber Command met meer dan tien procent toegenomen. Een precies cijfer wordt niet gecommuniceerd, maar er werken al enkele honderden mensen en de komende jaren zullen nog honderden andere posten moeten worden ingevuld om de groei van de nieuwe component in goede banen te leiden.