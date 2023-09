Elke Laeremans verlaat Torfs eind dit jaar

Elke Laeremans – in 2021 nog CIO of the Year – stopt eind dit jaar als CIO/COO bij Schoenen Torfs.

‘Met hart en ziel bij Torfs gewerkt, klaar om nieuwe horizonten te verkennen’: zo vat CIO/COO Elke Laeremans het zelf samen in een bericht op LinkedIn en een kort gesprek met Data News. ‘Ik voelde dat ik toe was aan iets nieuws. Na een open en transparant gesprek met onze CEO heb ik na lang wikken en wegen besloten om Schoenen Torfs te verlaten’, zegt Laeremans. Een nieuwe job of uitdaging heeft ze nog niet, ‘en dat is voor het eerst in mijn carrière. Ik kijk er alvast naar uit om nieuwe horizonten te zoeken en nieuwe zuurstof en de nodige sparkles te vinden’, aldus Laeremans.

Elke Laeremans blikt met veel voldoening terug op de voorbije 9 jaar. Ze startte bij Torfs als digital project manager. Als directielid nam ze in de jaren die volgden de IT-afdeling, een digital transformation project office en uiteindelijk ook de logistieke teams onder haar vleugels. Dat resulteerde in 2021 in de titel ‘CIO of the Year’.

Helemaal uit beeld is ze nog niet. Elke Laeremans blijft aan boord tot het einde van het jaar om mee de opvolging te verzekeren. ‘De komende weken wordt bekeken welke behoeftes de organisatie heeft. Het is niet zeker of het opnieuw een gecombineerde rol van CIO en COO wordt’, klinkt het.